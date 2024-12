Renato Rossini Jr. pide perdón por su polémica actitud en "Gran Hermano": "No soy más que nadie"

Renato Rossini Jr., hijo del reconocido actor peruano Renato Rossini, ha estado en el centro de la polémica durante su participación en el reality show "Gran Hermano" de Argentina.

Luego de comentarios que no fueron bien recibidos, especialmente hacia su compañero Santiago Algorta, quien padece celiaquía, el joven influencer decidió pedir disculpas públicas. Sin embargo, el futuro de su participación en el programa sigue siendo incierto, ya que su destino depende del voto del público.

Desde que ingresó a "Gran Hermano", Renato Rossini Jr. ha generado opiniones divididas entre los televidentes y sus compañeros. En particular, uno de los comentarios que más causó revuelo fue cuando criticó a Santiago Algorta por servirse una gran cantidad de arroz, sin tomar en cuenta la condición médica de su compañero.

"¿Cómo vas a servirte un montón de arroz? ¿Los demás no comen? Puedo entender que tengas una condición o algo así, pero no te vas a armar tu dieta... Mejor no entres a la casa si sabes que vas a tener ese problema y no puedes pensar en los demás", dijo Renato en una conversación.