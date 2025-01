Juan Morelli se derrite por Luciana Fuster con romántico mensaje en redes: Esto le escribió

Juan Morelli no deja de expresar su cariño por Luciana Fuster. Recientemente, el artista conmovió a sus seguidores con un comentario lleno de amor en las redes sociales de la Miss Grand International, generando gran repercusión y entusiasmo entre sus fans.

Su publicación se llenó de halagos, pero el comentario que más destacó habría sido el de su pareja, Juan Morelli, según la web de América TV.

Comentario de Juan Morelli en la publicación de Luciana Fuster.

Sin embargo, este mensaje no duró mucho, ya que Morelli lo habría borrado poco después, aunque ya había sido captado por los seguidores más atentos. Actualmente, ese mensaje no aparece en los comentarios del post de Luciana Fuster.

La relación entre Luciana Fuster y Juan Morelli se hizo oficial hace apenas unos meses, justo durante el cumpleaños de la modelo. Desde entonces, ambos no han dejado de demostrar su amor, ya sea a través de sus publicaciones o momentos compartidos públicamente.

Tras oficializarse la relación, algunas especulaciones apuntaban a que Luciana podría haber sido la causa de la ruptura entre Juan Morelli y su exprometida, Pau Macher. Sin embargo, Pau decidió hablar claro y desmentir estos rumores en una entrevista compartida por el periodista Ric La Torre.

"Mi relación de verdad no terminó por nada... o sea, solo fue porque ya no nos entendíamos. Entonces, yo ya estaba muy preocupada por él", explicó Pau, dejando en claro que no hubo terceros involucrados.