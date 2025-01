Pau Macher, ex de Juan Morelli, revela si Luciana Fuster se metió en su relación: "Estaba preocupada"

Desde que Luciana Fuster y Juan Morelli fueron vistos juntos en una gala de premios en Miami, se corrieron los rumores de que la peruana se habría metido en la relación que tenía el compositor. Ante ello, Paula Macher salió a responder si es verdad que la peruana se interpuso en su relación amorosa.

En el 2024, Paula Macher y Juan Morelli tenían una relación sentimental fuerte que incluso estuvieron comprometidos. Todo llegó a su fin y unos meses después el compositor fue visto con la peruana Luciana Fuster, agarrados de la mano. Esto habría hecho creer que la modelo se habría interpuesto en la relación anterior colombiano.

Después de varios meses de rumores y la oficialización de Fuster con Morelli, Paula Macher salió en una entrevista a contarlo todo. La influencer colombiana reveló que ya no tenía una buena relación con Juan Morelli y su relación terminó meses antes, que el compositor fuera visto con Luciana.

"Mi relación de verdad no terminó por nada..., o sea solo fue porque ya no nos entendíamos, entonces yo ya estaba muy preocupada por él. Ya habíamos terminado, él no tenía por qué contarme, pero después me sentó a contarme como 'estoy conociendo a esta persona', en fin", expresó en una entrevista.