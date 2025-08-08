Lorelein y Gloria Palao responden sobre la 'hija oculta' de su padre Steve ¿Qué dijeron?

Hace unos días, la señora Beatriz Cahuas salió a declarar que Steve Palao pasaba una mínima pensión a su menor hija que mantuvo oculta del público, pero que los hijos mayores sí conocían de su existencia. Es así como algunos reporteros fueron en busca de las declaraciones de las hijas Lorelein y Gloria Palao.

Reacción de Lorelein y Gloria Palao

Según relata Beatriz Cahuas para el programa de 'Amor y Fuego', tuvo una hija con Steve Palao que ahora tendría siete años y solo la vio en dos ocasiones hace varios años. Así mismo, contó que los jóvenes Lorein, Austin, Gloria y Said Palao conocían la existencia de la pequeña, pero ninguno entabló una conversación con ella para conocer a su hermanita menor.

Aunque, reveló que solo Lorelein Palao se acercó para conocerla y solo la vio dos veces en siete años. Ahora, los reporteros de 'Amor y Fuego' fueron en busca de sus declaraciones siendo abordadas en la calle.

Durante la entrevista se puede ver como la hermana mayor decide no responder a pesar de ser grabada por varios minutos desde la ventana de su auto, solo atinó a decir que no respondería pidiendo que ya no le pregunten más. Por su parte, su hermana menor Gloria solo atinó a despedirse rápidamente cuando vio las cámaras y no responder sobre la última hija de su padre Steve.

Denuncia a Steve Palao

Beatriz Cahuas, quien asegura ser la madre de la niña, mostró en una entrevista para 'Amor y Fuego' un audio grabado en 2023 donde Steve Palao la recrimina por no haberse cuidado con una pastilla anticonceptiva que él mismo le habría entregado. Según este registro, el padre de Austin y Said habría rechazado la idea de tener hijos desde un principio.

"Nosotros no habíamos arreglado para tener hijos ni nada. A ti se te dio para que tomes la pastilla, ¿O no te acuerdas?", se le escucha decir en el audio que causó gran polémica en la farándula tras ser ventilada esta información sobre el patriarca de Los Palao, que hace poco ganó la última temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

Aunque la señora Beatriz Cahuas mencionó que la hermana mayor Lorelein Palao trató de tener un vínculo con su hermanita de siete años, solo la llegó a ver en dos ocasiones. Ahora, ha decidido guardar silencio sobre lo sucedido con su padre Steve, al igual que su hermana menor Gloria Palao.