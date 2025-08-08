Actriz denunció a sujeto que se sobrepasó con ella pero se indigna tras su liberación: "No me sorprende"

La actriz Kimberly Nicole Pérez Infante denunció que un hombre se sobrepasó con ella mientras salía un gimnasio en la avenida República de Panamá, en Surquillo. Relató que un hombre la tocó sin su consentimiento, pero fue detenido por transeúntes. Sin embargo, la liberación del agresor provocó gran indignación en la actriz, quien anunció que seguirá con el proceso judicial.

Detalles de la denuncia y medidas judiciales contra el agresor

Kimberly Pérez relató cómo sufrió el acoso por parte de Soto Meléndez, de 41 años, quien intentó escapar tras tocarla sin permiso. Sin embargo, la rápida acción de dos personas permitió su captura a pocos metros del lugar. La actriz registró en video el momento en que confrontó al agresor y exigió justicia por lo ocurrido.

El juzgado determinó que el acusado cumplirá con una medida de comparecencia restringida por seis meses, lo que significa que continuará el proceso en libertad, bajo ciertas condiciones. Entre ellas, no podrá comunicarse con Kimberly y deberá pagar una caución de mil soles.

Además, tendrá que presentarse a todas las diligencias que solicite la Fiscalía y esperar la convocatoria para la audiencia en la que se evaluará la acusación formal y el posible inicio del juicio oral. Los fiscales trabajan en recolectar pruebas y testimonios que permitan acelerar el proceso judicial, dada la gravedad del caso y el interés público que ha generado.

La indignación de Kimberly Pérez ante la justicia

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Kimberly confesó que el proceso para presentar la denuncia resultó largo y complicado. La actriz pasó cerca de ocho horas en la comisaría, enfrentando la indiferencia y la lentitud de algunos funcionarios tanto policiales como del Ministerio Público.

"He estado en la comisaría ocho horas con efectivos que decían que el trámite duraría cinco o seis horas. Pasar por médico legista y que la licenciada me atendiera al mismo tiempo que el acusado fue tedioso, no se lo deseo a nadie", comentó la actriz.

Pese a su molestia, reconoció que no le sorprende el sistema judicial peruano, pues conoce su funcionamiento. Reveló que el acusado tiene al menos tres denuncias previas por acoso y tocamientos indebidos, además de más de diez testimonios que no prosperaron.

"Indignada pero no sorprendida, el sistema de justicia de mi país lamentablemente es así. Este señor tiene tres denuncias y más de diez testimonios que no han prosperado", señaló.

Aunque el acusado permanece en libertad, Kimberly confirmó que el juicio continuará debido a la falta de acuerdo entre el fiscal y la defensa. Aprovechó para enviar un mensaje contundente a los acosadores en el país.

"Si este hombre sigue libre, como muchos otros violentadores, es porque hay un sistema que lo permite. Habrá un juicio porque no hubo acuerdo entre fiscal y abogado. Esperamos que el proceso proceda como debe. A los violentadores no se van a salir con la suya, ahora las mujeres nos defendemos y los vamos a exponer", sentenció.

La denuncia de Kimberly Pérez ha puesto nuevamente sobre la mesa la problemática de la violencia contra la mujer y la impunidad que persiste en algunos casos en el Perú. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la actriz se mantiene firme en buscar justicia y en alzar la voz contra quienes cometen estos delitos.