RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Yahaira Plasencia sorprende al revelar cómo ahorró más de S/20 mil con su 'chanchito': "Este es mi secreto"

La salsera sorprendió al revelar que ahorró más de S/20 mil en 2025 usando una alcancía, un hábito que practica desde hace dos años para cumplir metas personales y profesionales.

Yahaira Plasencia confiesa cuánto logró ahorrar en 2025 con su chanchito y las redes estallan.
Yahaira Plasencia confiesa cuánto logró ahorrar en 2025 con su chanchito y las redes estallan. (Composición: La Karibeña)
06/01/2026

Yahaira Plasencia llamó la atención en este inicio de 2026 tras protagonizar una escena inusual en el Centro de Lima. Acompañada por sus padres, la cantante compró una alcancía y sorprendió al revelar cuánto logró ahorrar en 2025 gracias a una práctica de disciplina que mantiene desde hace dos años.

Yahaira Plasencia revela cuánto ahorró y sorprende a sus seguidores

A través de TikTok, Yahaira Plasencia decidió compartir uno de sus hábitos financieros más personales. En las imágenes, la salsera mostró el momento en el que rompe su tradicional "chanchito" y dejó al descubierto durante todo el 2025 logró reunir más de 20 mil soles, una cifra que rápidamente generó asombro entre sus seguidores.

"Este es mi secreto para ahorrar todo el año. ¿Ustedes también ahorran?", escribió la cantante en la descripción del clip, antes de explicar que el dinero tiene un propósito específico. La intérprete de 'Y le dije no' aseguró que cada año se fija una meta y destina lo ahorrado a proyectos personales o profesionales. "Yo hice una buena cantidad, más de 20.000 soles. Así que esto va destinado a mi life. Amigos, no es broma, compren su chancho y ahorren", expresó con entusiasmo.

Yahaira también detalló que esta modalidad de ahorro no es improvisada. Según relató, al inicio de cada año compra una alcancía, establece un objetivo y deposita dinero de forma constante, fruto de su trabajo diario. 

"Me compro a inicio de año, me pongo una meta fija y destino dinero a algo mío, algún proyecto musical, quiero comprarme algo (...) No hay mejor ahorro que un chanchito", explicó. Además, remarcó que, aunque muchos lo toman como una broma, cuando se asume con disciplina puede convertirse en una herramienta efectiva para alcanzar objetivos importantes.

Yahaira Plasencia disfrutó de vacaciones con su familia y comparte mensaje para el 2026: "Un inicio bendecido"
Lee también

Yahaira Plasencia disfrutó de vacaciones con su familia y comparte mensaje para el 2026: "Un inicio bendecido"

@yahairaplasenciatiktok

Este es mi secreto para ahorrar todo el año 🐷🐷 Ustedes también ahoran ???

♬ sonido original - Yahaira Plasencia

Compra nueva alcancía y motiva a ahorrar en este 2026

Luego de romper el chanchito del 2025, la cantante no perdió tiempo y salió a comprar una nueva alcancía para este 2026. Yahaira contó que realizó esta compra el pasado 4 de enero en el Centro de Lima, acompañada por sus padres, y que incluso decidió compensar los primeros días del año en los que aún no tenía su nuevo "chancho".

"Definitivamente, me compré mi chancho ayer 4 de enero, entonces, como ya habían pasado cuatro días de inicio de año, metí por los cuatro días. Hoy también tengo que meter y así sucesivamente hasta el 30 de diciembre del 2026", aseguró la artista, dejando claro que su compromiso con el ahorro sigue intacto.

"Templadísima": Yahaira estaría más enamorada que nunca de Luis Fernando 'El Diablo', según periodista
Lee también

"Templadísima": Yahaira estaría más enamorada que nunca de Luis Fernando 'El Diablo', según periodista

El video no tardó en viralizarse y provocó una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios destacaron la disciplina de Yahaira y confesaron sentirse motivados a iniciar su propio ahorro. 

"Excelente decisión, sobre todo hay que ser disciplinado todos los días", "Yo también hoy me compré mi alcancía, prioridad: mi casita", y "Eso se llama perseverancia, constancia y disciplina", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en los comentarios.

En conclusión, con este gesto, Yahaira Plasencia evidenció disciplina y orden financiero al revelar que ahorró más de 20 mil soles en un año. La salsera sorprendió a sus seguidores y los motivó a replantear sus hábitos económicos en este inicio de 2026.

Temas relacionados ahorró Espectáculos Redes Sociales seguidores Yahaira Plasencia

Siga leyendo

Lo Más leído

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

¡La cumbia de luto! Fallece Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual

Padre de Dennys Quevedo de Zafiro Sensual revela qué pasó con su hijo: "Una situación tan intempestiva"

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, 'pierde' diente tras captura de Maduro: "Íbamos tan bien..."

Santiago Suárez confiesa que lo perdió todo tras denuncia: "Desaparecieron los proyectos y amigos"

últimas noticias
Karibeña