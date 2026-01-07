Norka Ascue desmiente existencia de videos mencionados por Christian Cueva: "Tengo mi consciencia limpia"

La controversia entre Norka Ascue, su pareja Mack Songhurst ('La Mackyna') y Christian Cueva sigue escalando. Tras la difusión de una tensa llamada y las denuncias contra el futbolista por presuntas amenazas, la cantante rompió su silencio, relatando su versión y reviviendo episodios del pasado que, según ella, la vinculan con Pamela Franco.

Norka Ascue explica la llamada de Christian Cueva

Norka Ascue acudió al programa Préndete este miércoles para referirse a las acciones legales que ella y su pareja iniciaron contra Christian Cueva. La artista reveló que, en un inicio, no tenía intención de denunciar, pero cambió de postura tras recibir una recomendación directa de las autoridades.

"Yo no pensaba personalmente proceder, pero en el ministerio nos sugirieron que lo haga porque me menciona y es muy grave lo que dice 'voy a sacar videos de tu mujer'", declaró en conversación con Kurt Villavicencio y Rocío Miranda.

La cantante aseguró que desconoce a qué tipo de material hacía referencia el futbolista durante la llamada. Ante ello, Kurt Villavicencio intervino y planteó una hipótesis sobre el contenido de las supuestas grabaciones.

"Yo presumiría que serían videos íntimos, pero así tú tengas videos con una expareja o con 10 mil exparejas, eso te concierne solo a ti y nadie tiene que venir a amenazarte", señaló el conductor.

Además, Ascue no dudó en calificar la actitud de Cueva como reprochable y aseguró que no teme a posibles revelaciones. Además, remarcó que siempre ha cuidado su imagen pública por respeto a su familia.

"A mí me parece un acto de cobardía porque no tienen de dónde agarrarse. Dice que tengo tremendo rabo de paja sin darse cuenta a quién tiene al costado. Tengo mi consciencia limpia y tranquila. De mi conocimiento no tengo un tipo de video", expresó. Para luego agregar: "Siempre he tratado de cuidar mi imagen porque tengo una hija, no me gustaría que vea contenido o cosas...".

Recuerdos del pasado y acusaciones contra Pamela Franco

Durante la entrevista, Norka Ascue también recordó episodios laborales que vivió junto a Pamela Franco, actual pareja del futbolista. Según relató, ambas coincidieron profesionalmente y, en ese contexto, ella habría sido víctima de hostigamiento.

"Yo sí tengo las pruebas, las conversaciones cuando yo le decía a mi jefe Nílver Huárac de todo el hostigamiento laboral que recibía de parte de esa señora", afirmó. Además, precisó que su vínculo con Franco es previo al romance de esta con Cueva: "Yo tengo base, conozco a esa señora mucho antes que él porque trabajé con esa persona".

Finalmente, la cantante consideró que el futbolista actúa influenciado por su entorno sentimental. "En mi opinión yo creo que ahí él está como títere, está tan endulzado por el amor que hace cualquier cosa, exponer lo del Yape en el videoclip para mí es demasiado", sentenció.

Las declaraciones de Norka Ascue suman un nuevo capítulo a la polémica en el espectáculo y el deporte. Con acusaciones directas y una denuncia formal en curso, la cantante dejó claro que no guardará silencio ante lo que considera amenazas graves, mientras el conflicto con Christian Cueva y las alusiones a Pamela Franco siguen generando atención mediática.