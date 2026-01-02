Norka Ascue pide garantías para su vida tras llamada de Christian Cueva a 'La Mackyna': "Procediendo"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

Christian Cueva está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de una fuerte discusión telefónica con Mack Songhurst, conocido como 'La Mackyna' y su pareja, Norka Ascue por sus comentarias hacía Paemla Franco. Ahora en medio de esta situación Norka decidió tomar medidas legales para salvaguardar su vida.

Norka Ascue solicita garantías tras la polémica con Christian Cueva

A través de sus redes sociales, Norka Ascue informó que inició formalmente el trámite de otorgamiento de garantías personales luego de las presuntas amenazas dirigidas a su pareja, 'La Mackyna'. La conductora compartió un documento emitido por el Ministerio del Interior, el cual confirma la formalización del pedido en el distrito de San Luis, donde se dejó constancia de la solicitud.

Ascue explicó que tomó esta decisión como una medida preventiva para salvaguardar su vida y la de su entorno. En uno de sus mensajes, la conductora ironizó sobre la situación al señalar: "Actuando como una persona normal escribió", dejando entrever su molestia por la forma en la que se desarrollaron los hechos tras la llamada telefónica difundida públicamente.

La comunicadora también se refirió a uno de los pasajes más polémicos de la conversación, en el que Christian Cueva habría insinuado que podría difundir videos privados. Ante ello, Norka Ascue respondió de manera frontal y lanzó una fuerte acusación vinculada a Pamela Franco, aunque sin precisar fechas ni mayores detalles sobre lo ocurrido.

"Jaja payaso. ¿Qué videos? Le escribiste hoy, no tienes nada, ¿qué crees que soy igual que la cochina? ¡Que hasta el tatuador tenía sus videos!", escribió Ascue, en una respuesta directa al popular 'Aladino'. Además, reiteró que la solicitud de garantías personales responde exclusivamente a las amenazas que, según afirmó, recibió tras este intercambio.

'La Mackyna' toma acciones legales contra Cueva

Durante la transmisión del podcast 'Chimi Churri', Mack Songhurst relató que Christian Cueva lo llamó de manera insistente hasta en seis ocasiones. Al responder una de esas llamadas, el conductor aseguró haber recibido una serie de insultos, amenazas y reclamos relacionados con los comentarios que él y su pareja, Norka Ascue, realizaron sobre su relación con Pamela Franco.

Ante esas amenazas el futbolista, 'La Mackyna' habría decidido tomar medidas legales para salvaguardar su vida. Según reveló el abogado del conductor expresó que su representante está en todo su derecho.

"Mack ha solicitado garantías personales contra su integridad y que esto genere un precedente. Toda persona tiene derecho, cuando se siente amenazado en su integridad física y mental, de acudir a las autoridades correspondientes para solicitar garantías para su integridad", expresó.

Así mismo, señaló que se trató de una llamada intimidante donde el deportista solo dio una opinión con respeto a la familia del 'Aladino'.

"Fue una llamada intimidante, fuera de lo normal, creo que hay vías, maneras. En ninguna parte de lo que escuché de La Mackyna, él ha agredido o ha insinuado cosas para los dos señores que han estado involucrados, es más, ha dado una opinión con respeto a la familia, a los hijos, a las consecuencias, al futuro, es una opinión que pueden tener muchas personas, está dando una opinión en general de la familia", dijo.

En conclusión, la polémica entre Christian Cueva, 'La Mackyna' y Norka Ascue pasó del plano mediático al legal, tras la solicitud de garantías personales presentada por los conductores. Mientras el futbolista guarda silencio luego de la difusión de audios y declaraciones, el caso continúa generando debate en redes y en la opinión pública.