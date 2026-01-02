RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡LA ROMPEN EN TRUJILLO!

Pamela Franco y Christian Cueva reciben el Año Nuevo 2026 cantando 'El perro del hortelano' en concierto

La cantante y el futbolista dejaron atrás la polémica y dieron la bienvenida al 2026 con una presentación en Trujillo, donde interpretaron en vivo su tema ante cientos de seguidores.

Pamela Franco y Christian Cueva cantaron 'El perro del hortelano" durante concierto en Trujillo.
Pamela Franco y Christian Cueva cantaron 'El perro del hortelano" durante concierto en Trujillo. (Composición: La Karibeña)
02/01/2026

Christian Cueva y Pamela Franco volvieron a captar la atención mediática tras verse involucrados en una polémica con Mack Songhurst y Norka Ascue, quienes aseguraron haber solicitado garantías luego de una llamada del futbolista. Pese a la controversia y las reacciones en redes, la pareja optó por el silencio y recibió el Año Nuevo 2026 enfocada en su trabajo.

Christian Cueva y Pamela Franco recibieron el 2026 sobre el escenario

A través de diversas plataformas digitales se difundieron imágenes y videos de Christian Cueva acompañando a Pamela Franco durante su presentación en Trujillo. Durante el show, ambos interpretaron su reciente colaboración "El perro del hortelano", tema que se posiciona como uno de los más comentados de los últimos días.

La presencia del futbolista en el escenario no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la energía del público y el desempeño de la cantante, otros cuestionaron la respuesta de los asistentes. Entre los mensajes que circularon se leyeron opiniones como: 

"La canción está muy buena, las cosas como son", "Se ve cómo la gente disfruta", "Trabajando la bella Pamela Franco". En contraste, también aparecieron críticas como: "La gente estaba desactivada" y "Los pocos que hay están bien aburridos".

Estas reacciones evidencian la polarización que genera la pareja, especialmente tras la reciente controversia con Norka Ascue y 'La Mackyna'. No obstante, la actitud de Christian Cueva durante el concierto dejó en claro que el futbolista habría optado por ignorar las declaraciones públicas surgidas luego de la llamada telefónica difundida, en la que increpa a Mack Songhurst por los comentarios dirigidos a Pamela Franco.

¿Christian Cueva y Pamela Franco continuarán su relación todo el 2026? Esto dijo Soralla de los Ángeles
Lee también

¿Christian Cueva y Pamela Franco continuarán su relación todo el 2026? Esto dijo Soralla de los Ángeles

@josepastord #greenscreen Así celebró!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #cristiancueva #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

"El perro del hortelano", el tema que impulsa su proyecto musical

La canción "El perro del hortelano", interpretada por Christian Cueva y Pamela Franco, continúa consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados de la temporada. El tema ya supera las 400 mil reproducciones en YouTube, cifra que refleja el impacto que ha tenido en el público pese a la controversia que rodea a sus intérpretes.

¿Indirecta a Cueva? Pamela López cumple citación legal y lanza mensaje: "Creo más en la justicia divina"
Lee también

¿Indirecta a Cueva? Pamela López cumple citación legal y lanza mensaje: "Creo más en la justicia divina"

Pamela Franco compartió este logro con sus seguidores y destacó el esfuerzo detrás de la producción. Parte del éxito, según mostró la cantante, se debe a la intensa campaña de promoción que acompañó el lanzamiento del sencillo, incluyendo la difusión de imágenes inéditas del proceso de grabación del videoclip en sus redes sociales.

"Making Off de 'El Perro del Hortelano'. Así se vivió el detrás de cámaras del videoclip de Pamela Franco junto a Christian Cueva. El video completo ya está disponible en todas las plataformas", escribió la cantante en una de sus publicaciones, reforzando así la cercanía con su público y el compromiso con este proyecto musical.

En conclusión, Christian Cueva y Pamela Franco han optado por seguir adelante sin declaraciones directas. Su presentación en Trujillo para recibir el Año 2026 y el buen rendimiento de 'El perro del hortelano' en plataformas digitales reflejan una estrategia clara: responder con trabajo y presencia artística.

Temas relacionados christian cueva cumbia El Perro del Hortelano Pamela Franco Redes Sociales

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia de luto! Fallece Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

¡Todo se acabó! Alejandra Baigorria anuncia el fin de su matrimonio con Said Palao

Padre de Dennys Quevedo de Zafiro Sensual revela qué pasó con su hijo: "Una situación tan intempestiva"

Pamela López descubrió infidelidad de Paul Michael y anunció el fin de su romance

últimas noticias
Karibeña