Dorita Orbegoso descarta grabar podcast en hoteles: "Ahí no lo haría"

Dorita Orbegoso sorprendió en "América Hoy" al revelar que no aceptaría grabar un podcast en un hotel, tema que se ha vuelto tendencia recientemente. La bailarina dejó en claro que ese tipo de invitaciones no van con ella y explicó sus razones sin rodeos.

Dorita Orbegoso asegura que ella no graba podcasts en hoteles

Dorita Orbegoso volvió a dar que hablar tras su última visita a "América Hoy", donde dejó bien claro que no aceptaría grabar un podcast en un hotel, una práctica que se ha vuelto noticia recientemente y se ha dado entre creadores de contenido. La bailarina habló firme, directa y sin miedo a generar polémica.

El tema salió cuando Janet Barboza decidió preguntarle sin rodeos. La conductora no quiso dejar pasar la polémica del momento y lanzó la consulta frente a todos.

"Se graban ahora podcast en los hoteles. ¿A ti te ha pasado? ¿Te han invitado a grabar algún podcast en un hotel? ¿Sabes de esta mecánica?"

Dorita no se guardó nada y respondió con total seguridad. De inmediato, Edson Dávila intervino con humor para relajar la tensión. A lo que Dorita le dio la razón.

"Bueno, particularmente no suelo grabar podcast, la verdad que me sorprende, es una nueva locación, y me preguntas a mí si yo haría eso. Obviamente que no, porque aparte de que te expones, no hay necesidad. Para tal caso lo haces en un departamento con otra aplicación", comentó Dorita. Edson comentó: "O como yo en mi casita". Y ella estuvo de acuerdo: "Claro".

Sin embargo, el debate tomó otro rumbo cuando Carloncho quiso explicar que grabar en hoteles es algo común en el mundo artístico. Pero Dorita, firme en su posición, le aclaró que su opinión no iba por ese lado.

"No tiene nada de malo porque en el mundo las locaciones son en hoteles, por eso yo cuando me voy al extranjero a hacer las entrevistas a los artistas, todos en hotel", comentó. "Amigo Carloncho, ¿pero quién ha dicho que tiene algo de malo? Lo que yo estoy diciendo es que particularmente yo no lo haría", expresó Dorita.

Dorita señala que todos los hombres son iguales

Ahí fue cuando Janet soltó una frase que encendió las risas y también la discusión. La presentadora aprovechó el momento para remarcar lo que, según ella, es un patrón común en muchos hombres.

"Lo que pasa es que los hombres, todos son iguales. Ellos se protegen, se cubren, ellos lo van a negar hasta que estén enterrados 3 metros", afirmó la conductora.

Dorita apoyó la idea sin dudarlo ni un segundo. La bailarina coincidió totalmente con Janet y reforzó la idea con un comentario aún más directo.

"Eso es cierto. Te doy la razón. Estoy rodeada de dos caballeros, dos hombres acá, pero son iguales, todos cortados por la misma tijera", destacó Dorita, quien se encontraba al lado de Edson Dávila y Carloncho.

La conversación dejó entrever que Dorita es muy cuidadosa con su imagen y no piensa exponerse a situaciones que puedan malinterpretarse. Desde su punto de vista, grabar en un hotel no tiene sentido si se puede hacer en otros espacios más neutros, profesionales y privados.

A lo largo de la entrevista, Dorita se mostró tranquila, segura y sobre todo fiel a sus principios. Para ella, la clave está en evitar situaciones que puedan prestarse a malas interpretaciones y mantener siempre el respeto por su trayectoria.

En conclusión, Dorita Orbegoso dejó claro que tiene muy bien marcados sus límites y no está dispuesta a comprometer su imagen por modas o prácticas que no van con ella. Su postura firme frente a los podcasts en hoteles, sumada a sus comentarios sobre el comportamiento de algunos hombres en el medio, demuestran que la bailarina no teme decir lo que piensa.