Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Dorita Orbegoso reapareció en el programa América Hoy tras celebrar su cumpleaños el pasado 19 de julio y recibir un lujoso anillo de Jerson Reyes. La modelo se mostró muy emocionada y, por primera vez, expresó su deseo de casarse, indicando que nunca antes había tenido esa ilusión, pero ahora sí está dispuesta a llegar al altar.

¿Dorita ya está planeando su boda?

Durante una secuencia del programa matutino, Janet Barboza le dio la bienvenida a Dorita y le preguntó directamente si tiene planes de boda o si ya está pensando en unir su vida tras recibir un anillo con una hermosa esmeralda.

"Ya quisiera (tener una boda). En realidad sí, me hace mucha ilusión casarme. Hace un año atrás no lo pensaba y decía no, pero ahora sí, me hace mucha ilusión casarme. Mi bebé está creciendo y me gustaría que él vea a su mamá con una persona que la quiere y la valora", indicó.

Asimismo, en diálogo con las conductoras del programa, señaló que su anillo consta de una esmeralda y varios brillitos. Además, aseguró que no es una sortija de compromiso, sino un regalo de cumpleaños.

Finalmente, revelaron que el precio aproximado del anillo de esmeralda que recibió Dorita Orbegoso es de $2200. "Hay calidades y también tamaños, la mía es un poquito más pequeña", sentenció.

El regalo de Jerson Reyes para Dorita

Según fuentes cercanas a la modelo, durante la celebración en El Miraflorino, Jerson Reyes sorprendió a Dorita con un anillo solitario, que algunos presentes interpretaron como un posible compromiso. El diamante del accesorio estaría valorizado en aproximadamente dos mil dólares, y la modelo no ocultó su emoción al recibirlo.

"A la fiesta fuimos unas treinta personas entre amigos y familiares. Dorita recién publicó las fotos de la celebración, porque esto ocurrió el 19 de julio, aunque ella cumple años el 15. Como ese día cayó entre semana, decidió festejarlo un sábado", contó uno de los invitados.

Durante el evento, la modelo mostró varias veces el anillo a quienes se lo pedían. Una foto de Dorita luciendo la joya se viralizó rápidamente en redes sociales. "Ella estaba feliz. Su familia, amigos y Jerson se preocuparon por que todo saliera perfecto. La torta tuvo forma de corazón y los músicos la felicitaron", agregaron.

Es así que, Dorita Orbegoso atraviesa un momento especial en su vida personal. Aunque aclaró que el anillo recibido no es de compromiso, confesó su ilusión por casarse y formar una familia sólida, dejando abierta la posibilidad de un futuro matrimonio con Jerson Reyes.