Edison Flores tendría una nueva pareja en 2026 y no se reconciliaría con Ana Siucho, según Soralla de los Ángeles

La relación de Edison Flores y Ana Siucho llegó a su fin en junio de este año tras un matrimonio de seis años. Para el 2026, se ha revelado que la pareja no se reconciliaría y que incluso el futbolista sería ampayado con otra mujer, según reveló Soralla de los Ángeles.

En una entrevista exclusiva para Karibeña TV, la vidente Soralla de los Ángeles sorprendió con dar sus primeras predicciones para el 2026. Es así como vio sobre el futuro de Ana Siucho con Edison Flores, donde reveló que no se reconciliarían.

"Me sale que no habrá una reconciliación, hay muchos problemas entre ellos. Veo problemas, enredos entre ellos, situacion que no se esclarecen, seguirán separados aunque ninguno de los dos saldrán a decirlo", expresó Soralla de los Ángeles en el programa según vio en sus cartas.

Incluso, la vidente pudo observar como el futbolista sería ampayado con una nueva mujer, aunque no se confirmó si sería una nueva relación sentimental o solo salidas, pero cada uno continuaría con su camino por separado.

"Yo veo que a él lo van ampayar con alguien, que no es Ana Siucho. Ninguno de los dos hablaran mal del otro, pareciera que se van a reconciliar, pero no hay forma. Él sigue su camino y ella también", dijo finalmente la vidente en el programa de televisión.

Predicción de Soralla de los Ángeles sobre Edison Flores y Ana Siucho pic.twitter.com/Y1c4w91gou — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) December 31, 2025

Sobre su relación con Ana Siucho

En 2019, Edison Flores y Ana Siucho tuvieron una gran boda que fue televisada cuya recepción fue en el Estadio Monumental. Su primera nació en el 2021 y la segunda fue en el 2023. Se creía que la pareja era una de las más estables de la farándula y el fútbol, pero anunciaron su separación de manera oficial en junio de 2025.

Desde meses antes, la joven ya estaba residiendo en Estados Unidos desde hace varios meses con sus dos hijos, pero en algunas ocasiones están presentes en los partidos del futbolista. Aunque algunas personas creen que podrían tener una oportunidad de reconciliarse, la vidente cree todo lo contrario.

De esta manera, Soralla de los Ángeles pudo ver en sus cartas que para el 2026, Edison Flores y Ana Siucho no buscarían reconciliarse, ya que cada uno srguiría su camino. Incluso, afirmó que el pelotero sería ampayado con una nueva mujer, pero no se confirmó si se trataría de una nueva relación o alguien informal.