Mayra Couto confiesa complicaciones para ser mamá tras superar el cáncer: "Me da miedo"

Mayra Couto decidió abrir su corazón y contar que está buscando quedar embarazada. Sin embargo, la recordada 'Grace' de "Al fondo hay sitio" confesó que no ha sido un camino sencillo debido a su historial médico tras superar el cáncer de tiroides.

Mayra Couto quiere tener un bebé pero enfrenta dificultades

Mayra Couto, la recordada 'Grace' de "Al fondo hay sitio", fue diagnosticada con cáncer de tiroides en el 2013. Luego de superar la enfermedad, le retiraron la glándula, lo que cambió su organismo y la obligó a llevar controles constantes. En el pódcast de Verónica Linares, explicó que, aunque tiene el deseo firme de convertirse en madre, debe cumplir ciertas condiciones médicas antes de lograrlo.

En la entrevista, contó que consultó directamente a su doctor sobre la posibilidad de tener hijos. "He ido al doctor y le he preguntado, '¿yo puedo tener hijos por el tema de la falta de tiroides?' (Yo no tengo tiroides). Y me ha dicho: 'Sí, pero hay que cumplir ciertas condiciones'", relató.

Actualmente, la actriz viene entrenando de manera constante como parte de una preparación enfocada en mejorar su estado físico antes de intentar quedar embarazada. Explicó que su cuerpo no responde igual que el de otras mujeres por la falta de hormonas.

"Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres, sobre todo para crear manitos y piernitas por la falta de hormonas", señaló.

Además, dejó claro que el proceso no es tan simple como muchos creen. Uno de los temores más grandes de Mayra es el tema del calcio, ya que su cuerpo no lo produce de manera natural.

"Pero no creas que es tan fácil", expresó al hablar de su búsqueda para quedar embarazada. "Yo no produzco calcio, por ejemplo. Eso es una de las cosas que me da más miedo con embarazarme, ¿de dónde va a sacar calcio la niña o el niño?", confesó.

No pierde la esperanza de quedar embarazada

A pesar de sus miedos, la actriz mantiene la esperanza. Contó que le preguntó a su médico si debía hacerse pruebas para saber si es fértil, pero la recomendación fue intentar primero naturalmente.

"Cuando fui le dije: quiero saber si soy fértil o no. Me dijo: 'Primero tienes que intentarlo. Cuando pases un año intentándolo y no ocurra, ahí regresas'", detalló.

Mayra explicó que aún no cumple un año intentando. Por eso, sigue confiando en que pronto pueda lograr su sueño.

En conclusión, Mayra Couto atraviesa una etapa llena de ilusión, pero también de retos médicos. Aunque reconoce que el proceso no es fácil, mantiene la fe y sigue las recomendaciones de sus especialistas. Su historia demuestra que, pese a las dificultades, no pierde la esperanza de convertirse en madre.