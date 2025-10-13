Mayra Couto confiesa que le encantaría regresar como 'Grace' a AFHS: "Cualquier cosa me avisan"

¡Los fans se ilusionan! La recordada actriz Mayra Couto, quien dio vida a Grace González en la serie "Al fondo hay sitio", sorprendió a todos al confesar que le encantaría regresar a la exitosa producción de América Televisión. Aunque hoy está enfocada en nuevos proyectos, la artista no descarta volver a la historia que la lanzó a la fama.

Mayra Couto no descarta volver a "Al fondo hay sitio"

Durante una entrevista con "América Espectáculos", la actriz Mayra Couto habló con humor y cariño sobre su icónico personaje Grace González en la serie "Al fondo hay sitio". La artista dejó abierta la posibilidad de volver a la serie en el futuro, dejando claro que aún siente un gran cariño por la historia y por sus compañeros de elenco.

"A mí me encantaría, si pudiera ser Grace y su mamá en Canadá, genial. No sé si regresaría (a la serie), pero sí, conocer a los nuevos personajes, ¿quién sabe? No lo sé, yo estoy aquí, bonita y gordita, así que cualquier cosa me avisan", declaró entre risas.

Su respuesta generó emoción entre los seguidores de la serie, quienes llevan años pidiendo que Grace reaparezca junto a Nicolás, papel interpretado por Andrés Wiese. En redes sociales, muchos fans comentaron que sería un sueño ver a ambos nuevamente en pantalla.

No quiere que reemplacen a "Grace"

En enero de 2024, Mayra también confesó su mayor temor: que otra actriz interprete a Grace González. La actriz explicó que ese temor nació por el cariño que le tiene al personaje y el vínculo que mantiene con el público desde hace años.

"No quiero que me pase lo que le pasó a Jaimito, eso es lo único que no quiero, por eso también digo que hay disposición", dijo, recordando el cambio de actor que tuvo el personaje de Jaimito Gonzales.

Incluso contó que tuvo un sueño bastante curioso. Aseguró que, aunque lo tomó con humor, ese sueño la hizo reflexionar sobre lo mucho que valora su papel en la serie.

"Soñé que veía la televisión y salía Grace, y yo no era esa Grace, y todos decían: 'Grace, cómo has cambiado', y yo: 'No, me cambiaron, soy Jaimito. Dios mío, no'", contó entre carcajadas, provocando la risa de todos los presentes.

"Al fondo hay sitio" sigue siendo un fenómeno

A más de una década de su estreno, "Al fondo hay sitio" continúa siendo una de las producciones más queridas de la televisión peruana. Los seguidores de la serie no dejan de pedir el regreso de personajes históricos como Grace, Charito, Nicolás y Fernanda.

Por eso, las palabras de Mayra despertaron una gran ilusión entre los fans. En redes, los comentarios no se hicieron esperar: "Genial, pero que regrese junto con Nicolás", "Tienes q volver bella" y "Que vuelva ya, por favor, por qué no la llaman", fueron algunos de los comentarios.

En conclusión, aunque por ahora no hay confirmación, Mayra Couto dejó claro que está dispuesta a volver si se presenta la oportunidad. Y mientras los fanáticos cruzan los dedos, todo indica que Grace González podría volver a Las Lomas más pronto de lo que muchos imaginan.