Mayra Couto comparte su felicidad junto a su novio y habla de matrimonio: "Haré la propuesta"

La popular actriz peruana Mayra Couto se encuentra en un momento muy feliz de su vida personal, disfrutando de su relación con su novio colombiano, Juan Camilo. En una reciente entrevista en "Todo se filtra", Mayra no dudó en compartir su entusiasmo por su pareja y su deseo de dar un paso más en su relación.

Mayra Couto ha compartido su felicidad con su relación actual con Juan Camilo, un colombiano con quien lleva tres años de romance. En una reciente entrevista con "Todo se filtra", Mayra se mostró agradecida por la paz y la tranquilidad que siente a su lado.

Esta conexión especial la hace sentir afortunada y plena. La actriz reveló que a menudo se ríen juntos, lo que añade alegría a su día a día.

Esta declaración ha emocionado a sus seguidores, quienes ven cómo la actriz ha encontrado la estabilidad que tanto deseaba.

Además de hablar de su vida amorosa, Mayra se refirió al posible regreso de "Al fondo hay sitio", la exitosa serie que la catapultó a la fama.

"Por mí, la puerta siempre va a estar abierta. Estoy trabajando como productora, haciendo eventos y producciones audiovisuales. Estoy bien ocupadita, pero siempre dispuesta. Tal vez no me han llamado porque no tienen mi número" , bromeó, demostrando que mantiene una actitud positiva hacia su carrera.

No obstante, Mayra dejó claro que no volvería a trabajar con Andrés Wiese. "Si él está en el elenco cuando me convoquen, no aceptaría", sostuvo, dando a entender que prefiere mantener distancia de ciertas situaciones del pasado. Esta afirmación ha generado revuelo entre sus seguidores, quienes están atentos a las novedades de la serie.