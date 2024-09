Christian Thorsen reflexiona sobre su lucha contra el cáncer: "No sé cuánto tiempo más voy a durar"

Christian Thorsen, recordado por su papel en "Al Fondo Hay Sitio" como el querido 'Platanazo', ha conmovido a sus seguidores al hablar sobre su lucha contra el cáncer de próstata. El actor, en una reciente entrevista, dejó en claro que está enfrentando esta batalla con mucha valentía, pero también fue honesto al confesar que no sabe cuánto más tiempo le queda.

Christian Thorsen sobre su lucha contra el cáncer

El querido actor Christian Thorsen, recordado como 'Platanazo' en la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio", ha abierto su corazón y compartido detalles sobre su batalla contra el cáncer de próstata en una reciente entrevista. Con mucha honestidad, el actor habló sobre su estado de salud actual y cómo ha afrontado esta difícil situación.

En una conversación, Christian Thorsen se abrió sobre lo incierto que es su futuro. "No sé cuánto tiempo más voy a durar, eso lo tengo claro, pero siento que he tomado una buena decisión con el tratamiento que decidí llevar. El cáncer no se cura, pero lo vas tratando para tener tiempo de vida una vez que lo controlas", expresó el actor, mostrando la serenidad con la que ha enfrentado este reto.

Thorsen también comentó que, gracias a su tratamiento, ha podido llevar una vida casi normal, algo que lo llena de gratitud.

"Lo importante es lo bien que me siento y lo maravilloso dentro de todo es que puedas tener una vida casi al 100% normal", agregó para El Popular.

El actor también reveló que su regreso a la televisión, a través del programa "El Gran Chef Famosos", tuvo un objetivo claro. Él quería demostrar que está bien y desmentir los rumores que decían que estaba en un estado crítico de salud.

"La razón principal era poder mostrar que estaba bien porque había salido muchas noticias 'fake' de que estaba muerto o me estaba muriendo. Quería mostrar que eso no era verdad y que me sentía muy bien", dijo Thorsen, explicando el motivo de su retorno a las pantallas.

El actor, además, señaló que siempre ha sido un apasionado de la cocina, por lo que aceptar el reto del programa fue también una manera de disfrutar de una de sus actividades favoritas.

Su despedida de "Al Fondo Hay Sitio"

Durante la entrevista, Christian Thorsen también se refirió a su salida de Al Fondo Hay Sitio, dejando claro que no volvería a la serie. Aunque fue una parte importante de su carrera, el actor comentó que se sintió decepcionado por la forma en que fue tratado en ese momento.

"Me da mucha pena la forma en que me trataron y que no haya habido ninguna reacción", confesó Thorsen.

A pesar de esto, Thorsen asegura que ese capítulo de su vida está cerrado y no tiene planes de regresar al programa.

"Hubo alguna especie de intención [de que volviera], pero si hubieran tenido el valor de acercarse a mí de una manera distinta, lo hubiera pensado", dijo el actor con sinceridad.

Un ejemplo de lucha. Finalmente, Christian Thorsen agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores, quienes lo ven como un ejemplo de lucha y fortaleza frente a una enfermedad tan difícil.

"Eso me emociona de sobremanera. Incluso, hay gente con la que me encuentro en el centro médico y me confiesan que están ahí por el testimonio que hice. Eso me alegra mucho", concluyó el actor, mostrando su gratitud hacia aquellos que lo acompañan en este proceso.

Con estas palabras, Christian Thorsen deja claro que, a pesar de las adversidades, sigue firme en su lucha contra el cáncer y vive cada día con optimismo.