Julián Zucchi presume relación de su mamá con Priscila Mateo: "Gracias por la sorpresa"

El actor Julián Zucchi se ha dedicado a presumir a Priscila Mateo en estas últimas semanas y es que es notorio que desde que renunció al programa de Magaly Medina, el argentino ha empezado a publicar más contenido con su pareja y ella se volvió mucho más mediática al acompañar a su pareja en su último evento que realizó en Barranco.

Esta vez la expareja de Yiddá Eslava publicó en sus historias de Instagram la sorpresa que le hizo su madre y Priscila por lo que no dudó en presumirlas en sus redes sociales.

En último sábado, Julián Zucchi presentó su show en el Centro de Convenciones Bianca donde el argentino se presentó y entonó diversos temas junto a su público, sin embargo, a pocos minutos de terminar su show dos personas bastante importantes para él lo sorprendieron en el escenario.

Se trataba de Priscila Mateo y su pareja Priscila Mateo, ambas subieron juntas al estrado para ofrecerle un presente al productor por haber culminado exitosamente su show el cuál lo llevó a cabo solo sin alguna pareja que lo ayudara en la conducción.

De inmediato el actor abrazó a las dos mujeres quienes no dejaban de elogiar al argentino por el esfuerzo realizado y por alegrar a sus seguidores con su carisma y chispa en el escenario.

Priscila Mateo al lado de la madre de Julián Zucchi

Es así que Julián les dedicó un emotivo mensaje mediante sus redes sociales resaltando el gesto que tuvieron con él aquel día y el cual significó mucho para él.

"Gracias por la sorpresa, no me lo esperaba, sé que ambas son vergonzosas y verlas ahí hizo que me emocionara. El abrazo que necesitaba", escribió el argentino conmovido por el regalo.