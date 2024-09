Valeria Piazza defiende a María Paz Gonzáles-Vigil tras ampay: "El video fue vendido"

Tras hacer público el ampay donde se le ve a Jesús Alzamora besándose con otra mujer en Colombia que no es su esposa, una de las amigas más cercanas a María Paz Gonzáles-Vigil es Valeria Piazza quien no dudó en defender a su amiga de la lluvia de críticas que viene recibiendo en redes.

Hasta el momento la misma María Paz compartió un comunicado en sus redes sociales donde aseguraba que ya tenía conocimiento del ampay porque fue el mismo Jesús quien se lo contó en su debido momento.

En el día de ayer en el programa de 'Magaly Tv la Firme' se hizo público el ampay de Jesús Alzamora correspondiente a agosto del año pasado donde es captado en confianzas, besos y abrazos con una misteriosa jovencita que al parecer era su saliente, sin embargo, María Paz Gonzáles-Vigil aseguró que ella ya sabía de este ampay ya que se dio cuando ambos se encontraban distanciados.

Esta versión fue reforzada por Valeria Piazza quien fue entrevistada en un programa de podcast donde no pudo ser ajena a la ola mediática que viene atravesando su gran amiga y su esposo, Jesús Alzamora.

En un primer momento Valeria aseguró que el video del ampay ha sido vendido a la 'Urraca' para despertar polémica, considerando que hace unos días Jesús Alzamora tuvo un roce con Paco Bazán luego de que el comentarista deportivo presuntamente se burlara de la religión de María Paz.

"Ella da todo por su familia y a nadie le gusta ver así sea un baile pegado, no te gusta ver eso" , dijo la modelo quien en todo momento sacaba cara por su amiga quien hasta el momento no ha publicado nada más en sus redes sociales.

Es importante mencionar que Valeria Piazza rechazó la versión que aseguraba que Paco Bazán tenía el video y se lo facilitó a Magaly, por lo que solo afirmó que una persona le ofreció este contenido a la 'Urraca' por algún monto de dinero ya que este ampay es del año pasado, pues actualmente la pareja de esposos presumía un matrimonio feliz y estable.

El influencer Ric La Torre publicó en Twitter un fragmento del más reciente episodio del podcast de Jesús Alzamora. En este extracto, el exconductor de televisión revela de manera casual que en algún momento le propuso a María Paz González-Vigil la posibilidad de 'abrir' su relación.

"Qué divertido sería solamente para ver cómo es el rollo social, 'joder' una vez en 15 años, obviamente no va a pasar" , comenzó señalando Alzamora ante la sorpresa de Flavia Laos.

Sin embargo, segundos admitió que le propuso esta oportunidad a María Paz: "Paz me mete una patada. Se lo he planteado, obviamente en broma. No se podría, yo tampoco podría", señaló finalmente en el clip que se ha compartido rápidamente por redes sociales.