Gobierno no declarará estado de emergencia tras incendios forestales: "No se ha considerado necesario"

En medio de la grave situación causada por los incendios forestales en el Perú, y la ausencia de ministros de la presidenta Dina Boluarte en las zonas afectadas hasta después de rendir honores al expresidente Alberto Fujimori en Palacio de Gobierno, la Mancomunidad Regional Amazónica y el Consejo Amazónico de Cámaras de Comercio (CACC) emitieron un pronunciamiento exigiendo al Gobierno central que tome medidas urgentes para enfrentar la emergencia.

Sin embargo, el premier Gustavo Adrianzén señaló que, de momento, el Gobierno no se ha planteado declarar en emergencia a las zonas afectadas al interior del país. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El documento que se ha difundido en redes sociales señala que las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali se encuentran en medio de una difícil situación por las sequías y el fuego de los incendios forestales.

A pesar del pedido de la Mancomunidad Regional, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que aún no hay razones para declarar un estado de emergencia debido a los incendios forestales en varias regiones del país. Según Adrianzén, la situación está bajo control por parte de las autoridades, y señaló que el Indeci comparte su opinión al respecto.

"Hay más de cuatro vuelos que han ido sobre la zona y han tenido que regresar porque la situación climática no permite aterrizar (...) Estamos avanzando muchísimo, hoy se harán nuevas supervisiones. Lamento las víctimas que se han producido hasta este momento" , indicó a Canal N .

"En opinión del que habla (Adrianzén), hasta este momento, y esta es una opinión compartida por Indeci, hasta el momento no hay razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero por lo pronto no se está evaluando", afirmó el titular de la PCM.