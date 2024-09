¿Nació el amor? Vania Torres y Stefano Meier estarían en coqueteos: "Es un chico guapo"

En el último programa de 'Esto es Guerra' mucho amor se respiro en el aire y es que esta vez cupido habría flechado a Vania Torres y Stefano Meier pues ambos se encuentran en competencia y al verse a diario habría nacido un gusto entre la parejita.

Ambos fueron cuestionados sobre esta posible romance y lejos de negarlo aseguraron que se encuentran solteros y sienten admiración el uno por el otro.

Al parecer una vez más 'Esto es Guerra' forma una nueva parejita, y es que los coqueteos entre Vania Torres y Stefano Meier son cada vez más evidentes es por ello que en el último programa no pasaron desapercibidos y de inmediato fueron cuestionador por los conductores sobre lo que pasa entre ellos.

Inicialmente, ambos se mostraron nerviosos y aseguraron que se encuentran solteros y es por ello que no tienen ningún problema en ser vinculados, sin embargo, fue Vania quien le dedicó unas románticas palabras al hijo de Christian Meier.

"Stefano es un chico guapo, profesional es un buen competidor está soltero no tengo por que no suspirar por él o por quien quiera" , dijo la modelo en un primer momento con una enorme sonrisa evidenciado al parecer su gusto por el actor.

De inmediato, Meier le respondió confesando que está soltero y al parecer no cierra la posibilidad de conocer más a detalle a Vania para evaluar si existe alguna química de por medio.

"Me pones nervioso así en frente de todos pero para que voy a mentir si es una chica guapa" , dijo Stefano evidentemente nervioso también por las preguntas de los conductores.

En otro momento, ambos participaron de una dinámica donde tenían que juntar sus narices y evidentemente Vania se puso nerviosa y se reía para evitar estar tan cerca del actor, pese a ello ambos no han confirmado que se encuentren en salidas o conociéndose pero será cuestión de tiempo.

Stefano Meier se ha convertido en la joven revelación de las telenovelas peruanas. Sin embargo, el actor aseguró que no utiliza el apellido de su padre, Christian Meier, para sobresalir en los casting donde compite otros actores para lograr un papel.

En una reciente entrevista con un diario local, el carismático Bernard (personaje que encarna en la exitosa novela 'Los otros concha') abrió su corazón y habló sobre su pasión por la actuación, además de cómo le va en el amor.

Stefano indicó que una de sus cualidades más resaltantes es la amabilidad y respeto por quienes lo rodean. Además, es partidario de la fidelidad en todos los aspectos de su vida.

"Y no solo hablo desde el punto de vista de la relación de pareja, también en la amistad, el trabajo", declaró para Trome.

Stefano Meier Aguirre es hijo del galán de galanes, Christian Meier, y la actriz Marisol Aguirre; y ya que proviene de una familia llena de artistas, entre actores y cantantes, Stefano no ha sido ajeno a la vida artística y desde hace un tiempo ha participado en varias producciones nacionales y extranjeras.

"He hecho miles de pruebas como cualquier actor, en el extranjero también (...) Afuera se manejan presupuestos muy altos y no van a apostar por alguien solo por el hecho de llevar un apellido", reveló, dejando claro que no se aprovecha del apellido de su padre.