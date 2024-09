André Carrillo: DT de Corinthians se pronuncia tras el debut de la 'Culebra' que terminó en derrota

El debut de André Carrillo con Corinthians no resultó como se esperaba. El experimentado extremo peruano entró en el segundo tiempo del partido contra Botafogo, correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao, pero no pudo hacer mucho para evitar la derrota por 2-1. Con este resultado, el 'Timao' sigue en la posición 18, en zona de descenso.

Tras la derrota ante el 'Fogao', el entrenador Ramón Díaz sorprendió con sus declaraciones sobre sus jugadores y su rendimiento en el encuentro. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Además de lamentar una nueva derrota en el torneo local, el estratega del Corinthians se refirió al debut de André Carrillo. El entrenador de 65 años, quien coincidió con la 'Culebra' en Al-Hilal de Arabia Saudita, señaló que en los próximos días tendrá al jugador peruano en óptimas condiciones.

"Primero, vamos a tratar de ponerlos bien, porque hace mucho tiempo que no juegan (Carrillo y Depay). Entonces, ya están trabajando toda la semana, y seguramente en una semana ya los vamos a tener, no digo al 100%, pero en condiciones de que puedan jugar" , indicó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el director técnico Ramón Díaz no dudó en criticar el rendimiento de sus jugadores durante el encuentro. Además, destacó la necesidad de mejorar para salir de la zona de descenso en el Brasileirao.

El extremo peruano André Carrillo entró al campo a los 74 minutos del encuentro entre Corinthians y Botafogo, reemplazando a Raniele. Esta fue la primera aparición del atacante peruano en el fútbol brasileño ante la expectativa de los hinchas.

Sin embargo, la 'Culebra' Carrillo no pudo hacer mucho para evitar que el 'Timao' cayera por 2-1 ante Botafogo, lo cual lo coloca en una crítica posición de descenso. En ese sentido, el DT del equipo brasileño cuestionó el desempeño de todo el plantel.

"Creo que todos esperábamos el espíritu que tuvimos en el último partido contra Flamengo. Creo que esa era la línea a seguir y en la primera parte no jugamos bien. No jugó bien, no hubo presión. Si analizamos bien, prácticamente el primer gol que marcaron fue una situación que lograron con mucha facilidad, no hubo presión, no hubo recuperación", agregó el DT de Conrinthians.