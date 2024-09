Alejandra Baigorria sería el nuevo jale de 'El Gran Chef famosos': "Soy un personaje perfecto"

La empresaria Alejandra Baigorria concedió una entrevista exclusiva al programa de 'Amor y Fuego' donde reveló detalles de sus planes laborales a futuro y fue ahí donde confesó que sería probable que la vean en una de las temporadas de 'el Gran Chef famosos'.

Recordemos que Alejandra cerró su ciclo con los programas reality como lo fue 'Combate' y 'Esto es Guerra', así como también finalizó su experiencia en el programa 'Consume Perú', es por ello, que la modelo no se quedaría con los brazos cruzados y dentro de poco la veremos en la pantalla chica.

El día de ayer la empresaria Alejandra Baigorria llegó al set de 'Amor y Fuego' para hablar sobre su vida personal y sus proyectos laborales y es que desde que se alejó de los realities, la modelo se ha enfocado en crecer en la televisión como conductora.

Es así que el popular 'Peluchín' cuestionó la posibilidad de ingresar al programa de cocina 'El Gran Chef famosos' el cual ha convocado a diversos personajes del medio bastante queridos por el público.

Es así que la empresaria aseguró que contempla la idea de ingresar al programa de cocina ya que siempre está dispuesta a asumir retos que pongan a prueba sus habilidades.

"Yo tengo conversaciones con el Gran Chef ya hace bastantes temporadas, obviamente yo soy un personaje perfecto para ese tipo de cosas que no sabes qué va pasar, quizá me voy a pelear con el pollo... Es un programa súper divertido, súper lindo y a mí me gusta probar nuevas cosas en asuntos laborales", confirmó la empresaria.