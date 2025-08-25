¿Para Farfán? Yahaira Plasencia lanza dardo a "galáctico monse" en concierto: "Se acabó tu partido"

Yahaira Plasencia causó sensación en un reciente concierto, como ya es costumbre, lanzó fuertes indirectas que irían dirigidas a Jefferson Farfán. La salsera no se guardó nada durante su presentación en El Chimpunazo a la Chalaca y dejó frases que hicieron estallar al público.

¿Yahaira mandó indirectas a Jefferson Farfán en pleno show?

Yahaira Plasencia volvió a encender la tarima el último fin de semana durante su presentación en El Chimpunazo a la Chalaca. La salsera, que siempre da que hablar por sus comentarios, lanzó indirectas que estarían dirigidas a su ex, Jefferson Farfán, quien hace tiempo se hace llamar "galáctico".

Desde el inicio del concierto, la cantante dejó claro que su show tendría un mensaje especial. Uno dedicado para los "ex machitos".

"Yo quiero saber esta noche, ¿dónde están las mujeres solteras? ¡Oye, mujeres! Vamos a cantarle a ese tramposo, a ese ex machito. Sí, a tu ex. A ese vamos a cantarle. Y dice...", soltó Yahaira, desatando la algarabía del público.

La salsera se mostró con mucha energía y no dudó en hablar de esos hombres que, según dijo, no valoran a la mujer y creen ser más de lo que realmente son. La ex de Farfán continuó con sus dardos, esta vez refiriéndose a los hombres que aparentan más de lo que son.

"Esta canción va para esos floreros. Si te ha tocado un florero, ese que habla pura hu... Si te ha tocado ese, levántame la mano. Levántame la mano, si te ha tocado ese machito florero que se cree galáctico pero no lo es. Ese que dice que está arriba, pero no sé dónde está, no lo veo. ¡Mujeres! Cántala conmigo, por favor. Estoy molesta, estoy molesta. Suena, así. ¡Y sácame tu chela!", exclamó la artista.

El público no tardó en reaccionar, muchos levantaron la mano entre risas y aplausos, reforzando la conexión que Yahaira genera cada vez que canta sobre experiencias sentimentales. Las frases directas de la cantante siguieron sorprendiendo a los asistentes.

"Esta canción que viene, la lancé hace poquito. Y sé que muchas mujeres se han sentido identificadas con la letra. ¿A qué mujer no le ha tocado ese hombre que le corta las alas? Ese hombre que se cree, como lo dije hace un momento, ya ustedes ya saben ya", dijo Yahaira.

Cuando el público gritó "¡Machito!", Yahaira no dudó en responder con otra indirecta más clara todavía. La cantante habló del "galáctico monse".

"Siempre hay esos hombres que no te dejan crecer, que no te dejan salir de lo tóxico. Si les ha tocado un ex machito, tú vas a decirle: 'Mi amor, se acabó tu partido, bebé. Ahora otro lleva la 10'. Para ti, galáctico monse", remató con ironía.

Con esas palabras, la salsera hizo alusión a un romance pasado que todos recordaron, provocando que el nombre de Farfán se hiciera tendencia en redes sociales.

Yahaira Plasencia factura con su historia

Lejos de incomodarse con el tema, Yahaira ha sabido usar sus experiencias sentimentales como parte de su propuesta artística. Cada indirecta se convierte en una herramienta para conectar con mujeres que han vivido situaciones similares y, al mismo tiempo, en un gancho que mantiene su nombre en titulares.

"El que no levanta la mano extraña a la porquería de su ex", soltó en otro momento, provocando la ovación de sus fanáticas. Incluso en otro momento mencionó: "Mujeres, vamos a cantarle, a ese hombre que le hemos dicho: 'Oye, mi amor, ¿qué tiene esa, que no tenga yo? Si te ha pasado, cántale esta canción'", soltó Yahaira.

En conclusión, una vez más, Yahaira Plasencia supo cómo aprovechar su show para hablarle a su público y, de paso, mandar indirectas que no pasan desapercibidas. Entre risas, gritos y frases filudas, la salsera dejó claro que su "galáctico monse" ya es parte de su repertorio en vivo.