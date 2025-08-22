Paula Arias cree que Yahaira y 'El Diablo' harían una bonita pareja: "Siempre felicidad para ellos"

Hace meses, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez conocido como 'El Diablo' han sido captados juntos en reuniones. Debido a eso, se ha especulado de un posible interés amoroso entre ellos, pero siempre lo han negado. Ahora, Paula Arias opina sobre la cantante y el empresario.

Paula Arias sobre Yahaira y 'El Diablo'

Durante el cumpleaños de 'Zully', la agrupación Son Tentación se hizo presente para hacer bailar a todos los invitados al ritmo de la salsa. Es así como la fundadora Paula Arias fue consultada sobre su amiga Yahaira Plasencia, que ha sido vista en varias ocasiones con el ex saliente de Pamela López, Luis Fernando Rodríguez.

La salsera expresó que 'El Diablo' y la 'Patrona' son personas solteras que no tienen que rendir cuentas a nadie. Si desean salir, no estarían haciendo daño a nadie y no hay razones para que se escondan en sus salidas.

"No tienen nada que esconde en realidad los dos, si salen o no salen, al final son su vida. Están solteros, no hacen daño a nadie que es lo más importante", expresó.

Luego, el periodista de 'Amor y Fuego' le consulta a la fundadora de Son Tentación si cree que los amigos puedan volverse pareja. Ante eso, menciona que solo es cuestión de ellos.

"¿No crees que pase algo ahí en esa parejita?", le consulta, y Paula Arias responde: "Si pasa o no pasa, es cuestión de ellos ¿no? pero sí están muy bien, felices, todos compartimos, bailamos".

¿Hacen una bonita pareja?

Después, la cantante Paula Arias comenta que ha conocido al ex saliente de Pamela López en pocas ocasiones, pero en ese tiempo se ha mostrado como todo un caballero. Aún así, si llega a pasar algo entre ellos siempre les deseará lo mejor.

"¿Crees que hacen bonita pareja?", le preguntan, y Arias responde: "Él es un caballero en lo que he conocido y he podido compartir con él. Me parece una buena persona, no se mete ni hace daño a nadie, me parece un caballero bien. Si más adelante están o no, siempre felicidad para ellos".

A fin de cuentas, solo Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo' son los únicos que podrán a conocer si pasa algo más entre ellos que una simple amistad. Aún así, Paula Arias se ha expresado muy bien del ex de Pamela López resaltando su caballerosidad y una buena persona en el poco tiempo que lo conoció.