RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Les desea lo mejor?

Paula Arias cree que Yahaira y 'El Diablo' harían una bonita pareja: "Siempre felicidad para ellos"

Durante una fiesta de cumpleaños, Paula Arias habló sobre la posible relación amorosa entre su amiga Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo'.

Paula Arias cree que Yahaira y 'El Diablo' harían una bonita pareja
Paula Arias cree que Yahaira y 'El Diablo' harían una bonita pareja (Composición Karibeña)
22/08/2025

Hace meses, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez conocido como 'El Diablo' han sido captados juntos en reuniones. Debido a eso, se ha especulado de un posible interés amoroso entre ellos, pero siempre lo han negado. Ahora, Paula Arias opina sobre la cantante y el empresario. 

Paula Arias sobre Yahaira y 'El Diablo'

Durante el cumpleaños de 'Zully', la agrupación Son Tentación se hizo presente para hacer bailar a todos los invitados al ritmo de la salsa. Es así como la fundadora Paula Arias fue consultada sobre su amiga Yahaira Plasencia, que ha sido vista en varias ocasiones con el ex saliente de Pamela López, Luis Fernando Rodríguez.

La salsera expresó que 'El Diablo' y la 'Patrona' son personas solteras que no tienen que rendir cuentas a nadie. Si desean salir, no estarían haciendo daño a nadie y no hay razones para que se escondan en sus salidas. 

"No tienen nada que esconde en realidad los dos, si salen o no salen, al final son su vida. Están solteros, no hacen daño a nadie que es lo más importante", expresó. 

Luego, el periodista de 'Amor y Fuego' le consulta a la fundadora de Son Tentación si cree que los amigos puedan volverse pareja. Ante eso, menciona que solo es cuestión de ellos. 

Alejandra Baigorria ya entraría en tratamiento para salir embarazada: "Para fin de año"
Lee también

Alejandra Baigorria ya entraría en tratamiento para salir embarazada: "Para fin de año"

"¿No crees que pase algo ahí en esa parejita?", le consulta, y Paula Arias responde: "Si pasa o no pasa, es cuestión de ellos ¿no? pero sí están muy bien, felices, todos compartimos, bailamos". 

¿Hacen una bonita pareja?

Después, la cantante Paula Arias comenta que ha conocido al ex saliente de Pamela López en pocas ocasiones, pero en ese tiempo se ha mostrado como todo un caballero. Aún así, si llega a pasar algo entre ellos siempre les deseará lo mejor.

Mario Irivarren y Onelia Molina revelan que tuvieron retiro espiritual con 'hongos mágicos': "Fui para sanar"
Lee también

Mario Irivarren y Onelia Molina revelan que tuvieron retiro espiritual con 'hongos mágicos': "Fui para sanar"

"¿Crees que hacen bonita pareja?", le preguntan, y Arias responde: "Él es un caballero en lo que he conocido y he podido compartir con él. Me parece una buena persona, no se mete ni hace daño a nadie, me parece un caballero bien. Si más adelante están o no, siempre felicidad para ellos".

A fin de cuentas, solo Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo' son los únicos que podrán a conocer si pasa algo más entre ellos que una simple amistad. Aún así, Paula Arias se ha expresado muy bien del ex de Pamela López resaltando su caballerosidad y una buena persona en el poco tiempo que lo conoció. 

Temas relacionados el diablo Luis Fernando Paula Arias Yahaira Plasencia

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

últimas noticias
Karibeña