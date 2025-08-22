Mario Irivarren y Onelia Molina revelan que tuvieron retiro espiritual con 'hongos mágicos': "Fui para sanar"

Mario Irivarren y Onelia Molina volvieron a captar la atención mediática luego de confirmar su reconciliación en un reciente viaje. Esta vez, la pareja sorprendió al contar un episodio poco conocido en su proceso de sanación y acercamiento. Según ambos, asistieron a un retiro espiritual con "hongos mágicos" que los ayudó a reencontrarse consigo mismos y fortalecer su relación.

Una experiencia con "hongos mágicos"

Durante una reciente edición del pódcast 'Todo Good', Mario Irivarren relató cómo vivió por primera vez este singular ritual de sanación. Según el exchico reality, la experiencia lo llevó a desconectarse de la rutina y liberar emociones.

"Habían un montón de paquetitos y tú elegías el tuyo, pero en verdad no lo elegías, él te elegía a ti. Yo solo quería un día diferente en el campo y relajarme por un segundo, olvidarme de que mi vida por momentos es caótica. Me dio ataque de risa, no podía parar de reírme por 15 o 20 minutos, que me dolía el estómago", narró entre risas el popular "calavera coqueta".

Onelia Molina también confirmó en su podcast que participó en el retiro espiritual. Sin embargo, reconoció que la experiencia le pasó factura al día siguiente durante una competencia en 'Esto es Guerra'. La modelo explicó que, tras el esfuerzo físico y el efecto del ritual, terminó con náuseas.

"Era la competencia, hice mucho esfuerzo físico. El día anterior tuve un retiro espiritual con hongos y siento que fue una suma de cosas que me llevó a sentir náuseas ese día. Ese ritual era para sanar y sané", contó la odontóloga en tono divertido.

Onelia Molina aclara que no quiere hijos por ahora

Además de hablar sobre el retiro, Onelia Molina fue consultada por el programa 'Amor y Fuego' respecto a las declaraciones de Mario, quien aseguró que le gustaría ser padre a los 40 años. La modelo y odontóloga aclaró que, al igual que su pareja, no tiene apuro en convertirse en madre, pero sí fijó una edad aproximada.

"No estoy lista, tengo muchas metas profesionales, no es mi prioridad casarme ni tener hijos ahora", respondió tajante.

Esto se suma a que hace unos días la modelo recalcó que comparte una visión diferente respecto a la maternidad y que aún tiene proyectos personales que desea concretar antes de formar una familia.

"Respeto absolutamente todo, lo de él y lo de todas las personas. Yo creo que son diferentes maneras de pensar y está bien. Me falta mucho por crecer. Yo creo que, en su momento, cuando tenga un hijo, le quiero dar de todo y tengo que planificarlo bien. Yo creo que sí, me gustaría ser mamá a los 30 y algo", sostuvo.

En conclusión, Mario Irivarren y Onelia Molina atraviesan un nuevo capítulo en su relación, marcado por experiencias espirituales y reflexiones personales. Mientras él se muestra abierto a una paternidad futura, ella prefiere esperar y priorizar su desarrollo profesional.