Valentino termina lesionado durante juego de EEG, mientras Josi arremete: "Somos enemigas"

Josi Martínez y Valentino Palacios están dando la hora en 'Esto es Guerra' y sus batallas dejaron como resultado una leve lesión en el tiktoker de rulos. Mientras tanto, el influencer norteño dejó claro que, aunque tiene una amistad con Valentino, en el set son competencia.

Recordemos que, la noche del 18 de agosto, "Esto es Guerra" encendió la pantalla con la llegada de Josi Martínez, uno de los influencers más populares del Perú. El creador de contenido entró directo al equipo de los combatientes, ocupando el lugar que dejó Gerardo Pe. Su presentación no solo sorprendió al público, sino que también desató la primera chispa de rivalidad con Valentino, quien defiende la camiseta de los guerreros.

Valentino vs. Josi en 'EEG'

Valentino y Josi ingresaron a EEG hace unos días y, desde entonces, los fans de ambos se han encargado de apoyarlos a través de redes sociales. Sin embargo, ellos han dejado en claro que son muy buenos amigos y participan de una sana competencia.

Valentino sufrió un raspón durante uno de los juegos y fue derrotado por Josi, pero aclaró que eso no lo detendrá para seguir enfrentándolo en los siguientes días. Además, dijo que se ha dado cuenta de lo esforzados que son los juegos.

"Yo dije: nunca me voy a caer, tanto que me burlaba cuando se lesionaban y se caían, y mira lo que me pasó. Esto es mi karma instantáneo. Solamente me raspé, pero igual le voy a ganar a Josi, que no piense que ella me ganó", dijo Valentino.

Josi parcha a Valentino

Josi, por su lado, dejó en claro que Valentino es su contrincante solo en EEG. Los jóvenes incluso se dejaron ver grabando un TikTok juntos en redes, aumentando la rivalidad, ya que Josi indicó que él llegó a las plataformas antes que Valentino.

"Nosotras somos amigas fuera de la competencia, pero aquí somos enemigas, estamos en equipos contrarios y obviamente yo voy a ganar porque soy súper competitivo. Claramente, la Valentino es mi competencia directa y lo voy a estrenar así de fácil y sencillo, o mejor dicho, lo voy a devolver a su lugar", dijo Josi.

Este viernes, posiblemente se enfrenten en un duelo de box y Martínez dejó claro que lo dará todo. Consultado sobre en qué supera a su amigo, dijo que en todos los aspectos posibles.

"En rostro, en seguidores, en todo, la destrono. Pero igual somos hermanas, la adoro", concluyó.

Es así que, la competencia entre Josi Martínez y Valentino Palacios sigue generando expectativa en 'Esto es Guerra'. Aunque su amistad es evidente, ambos han dejado claro que dentro del programa se ven como rivales, prometiendo más enfrentamientos llenos de energía, humor y espectáculo para el público.