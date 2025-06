Said Palao tuvo fuerte cruce con Leandro Cabello durante competencia en 'EEG': "Es totalmente peligroso"

Said Palao volvió a ser noticia en 'Esto es Guerra', esta vez no por sus logros en competencia, sino por una serie de incidentes que lo llevaron a protagonizar tensos momentos en vivo. A pocas semanas de volver de su luna de miel con Alejandra Baigorria, el chico reality encendió la polémica con sus actitudes dentro del set del programa de competencia.

Durante una prueba individual en 'EEG', Said protagonizó un momento inesperado al interrumpir la competencia para encarar directamente a Leandro Cabello. Sus compañeros corrieron a separarlos mientras él abandonaba el set molesto. Pocos minutos después, volvió solo tras recibir una advertencia: si no regresaba, quedaba fuera del programa.

"Así como son drásticos conmigo, que me suspenden, que me quieren votar del programa, pueden ser drásticos con este tipo de actitudes... Es totalmente peligroso, eso no vale, claramente no ha sido casual", reclamó Said al acusar a Leandro de haberle dado un codazo intencional.