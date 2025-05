¿Tenían sospechas? Magaly Medina revela que Grupo 5 llamó a su producción por cumbiambero infiel

¡Se encendieron las alarmas! Magaly Medina reveló en su programa que Grupo 5 se comunicó con la producción de "Magaly TV La Firme" para averiguar si algún integrante suyo era el cumbiambero infiel que sería expuesto. La preocupación fue tal que varias agrupaciones llamaron antes de que saliera la nota, temiendo estar en el ojo de la tormenta.

Una nueva polémica ha sacudido al ambiente musical luego de que Magaly Medina diera a conocer una fuerte denuncia de infidelidad que involucra a un cantante conocido. La periodista contó que antes de lanzar la nota, varias orquestas se comunicaron nerviosas para saber si uno de sus integrantes estaba en el ojo de la tormenta.

Todo ocurrió en la edición del 26 de mayo de "Magaly TV La Firme", donde la 'Urraca' dejó claro que el caso no era un simple ampay, sino una denuncia seria por parte de una mujer.

Ante eso, Magaly soltó su clásica con picardía: "Tranquilo, Grupo 5, tranquilo, que han llamado a averiguar para ver si uno de sus integrantes estaba involucrado... No es un ampay, es una denuncia".

El protagonista de esta polémica fue Fary Martínez, cantante de Hermanos Yaipén. Su ex pareja, Tiffany Bracamonte, lo acusó de buscarla por WhatsApp, pese a que él ya está casado y tiene una hija con la modelo Vicky Lee. Tiffany aseguró que Fary intentó reencontrarse con ella y hasta le propuso ir a un hotel.

"Él me dice que quiere que yo vaya a un hotel, que lo espere y que él entre como que para que nadie lo vea... No le he aceptado, jamás", declaró en el programa.