"Yo hablaba desde el celular de mi esposo": Esposa de Fary Martínez lo defiende tras presunta infidelidad

Fary Martínez, integrante de Hermanos Yaipén, fue acusado por su ex de intentar coquetearle estando casado. Sin embargo, su esposa Vicky Lee rompió su silencio con un comunicado en redes donde lo defiende y da su versión de los hechos.

Después de que Tiffany Bracamonte, expareja de Fary, saliera en televisión diciendo que el cantante la invitó a un hotel, Vicky Lee, actual esposa del artista, publicó un mensaje aclarando todo. Ella aseguró que fue quien respondió los mensajes desde el celular de Fary.

Ella explicó que la joven contactó a Fary con la excusa de promocionar unos productos. Entonces, Vicky decidió responder para probar hasta dónde quería llegar.

Comunicado de esposa de Fary Martínez. (Instagram)

Todo fue una prueba. Vicky relató que la otra joven aceptó encontrarse en persona. Luego, Vicky le contó todo a su esposo y él decidió cortar la conversación.

"Él decidió no hacer más grande el asunto y le dijo que solo le mandara las poleras con un Rappy" , detalló. Vicky también pidió disculpas por la situación: "Me disculpo con mi esposo, por algo que yo vi como una broma. No pensé que esta persona quisiera aprovecharse de lo más mínimo para acusar de una infidelidad cuando jamás se concretó nada".

Aunque reconoció que como pareja discuten a veces, dejó en claro que su relación con Fary se mantiene firme.

Fary Martínez, uno de los integrantes de la agrupación Hermanos Yaipén, está en el ojo de la tormenta tras ser acusado públicamente por su expareja, la maquilladora Tiffany Bracamonte. Ella aseguró que el artista intentó retomar el contacto con ella a pesar de estar casado y tener una hijo.

La joven hizo su denuncia en el programa "Magaly TV La Firme", donde reveló detalles de los mensajes que habría recibido del cantante. Según contó, Fary la contactó con intenciones "seductoras", pese a que su relación con la modelo Vicky Lee ya estaba formalizada.

Bracamonte afirmó que hace más de dos años tuvo una relación sentimental con Fary, pero se distanciaron cuando él comenzó a salir con Vicky Lee. No obstante, tiempo después, ya casado, el cantante le habría vuelto a escribir. Ahora, se sabe, que en realidad no se habría comunicado con él sino con la esposa.

"Me decía que tenía problemas con ella, pero siempre mantuve mi distancia hacia él", contó Tiffany. Además, aseguró que el cantante la invitó varias veces a un hotel, pero ella nunca aceptó. "Él me dice de que él quiere que yo vaya a un hotel, que lo espere y que él entre como que para que nadie lo vea... No le he aceptado, jamás", dejó en claro.