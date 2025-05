"Neymar me siguió en Instagram": André Carrillo revela qué le dijo antes de cumplir su sueño

El futbolista peruano André Carrillo contó un divertido y emotivo momento que vivió con Neymar, su gran ídolo, durante una fiesta en Brasil. La 'Culebra' hizo una sincera confesión al astro brasileño y la respuesta fue inesperada: el '10' lo empezó a seguir en redes.

André Carrillo confiesa cómo Neymar lo comenzó a seguir en redes

André Carrillo compartió en el programa "La Fe del Cuto" que tuvo un encuentro especial con Neymar durante el cumpleaños de Memphis Depay. Allí, aprovechó para decirle en la cara todo lo que pensaba de él como futbolista.

"Lo conocí en el cumpleaños de Memphis Depay. Tengo una foto. 'Mano, ¿cómo estás?', le dije. Yo ya estaba en hielos", contó entre risas. Y fue en ese momento que soltó su admiración sin filtros: "Te voy a ser sincero, no es Ronaldo, no es Ronaldinho, no es Kaká. Es Neymar el número 1. Para mí es Neymar de Brasil. A nivel de goles, calidad, la gente paga por eso, eres el diferente".

Carrillo, conocido como 'La Culebra', confesó que esa declaración le valió un inesperado gesto por parte de la estrella del Santos.

"Después de un par de días me comenzó a seguir en Instagram. Yo le metí un screenshot y lo tengo guardado. Ya te imaginas, un jugador como Neymar te sigue y tal", contó emocionado. Aunque aclaró que no son mejores amigos, André resaltó que mantienen una relación cordial. "No te voy a decir que soy su mejor amigo, pero nos vemos en la calle y nos saludamos con un abrazo", añadió.

Neymar sigue a André Carrillo en Instagram. (Captura de pantalla)

Carrillo también recordó que la primera vez que coincidieron fue en un partido de Eliminatorias entre Perú y Brasil.

"En un partido entre Perú y Brasil, él me saluda e intercambiamos una idea rápido", mencionó. Además, explicó que ambos coincidieron en Arabia Saudita: "Yo salgo de Al-Hilal y él llega".

Carillo aseguró que sigue siendo fan del juego de Neymar desde sus inicios en Santos hasta sus años dorados con Messi y Suárez en el Barcelona.

"Siempre fui hincha de él. Hasta el día de hoy veo videos de Neymar", dijo sin dudar. Y como buen coleccionista, Carrillo no ocultó su orgullo por tener recuerdos valiosos de sus ídolos: "Yo ya me puedo morir tranquilo: tengo la camiseta de él, de Messi y de Cristiano".

Carrillo se gana un lugar en el fútbol brasileño

Desde su llegada al Corinthians, André Carrillo ha logrado destacarse rápidamente, ganándose el respeto de la hinchada y también el de otras figuras del Brasileirao. El peruano ha sabido brillar con goles, asistencias y buenas actuaciones.

"Llegué con muchas dudas, porque venía de la segunda división de Arabia. Yo decía que no quería venir a Brasil porque es una liga muy competitiva... Pero decidí probarme... Creo que llegué bajo, por el relajo, pero ahora estoy disfrutando. Me siento importante en el equipo, me hacen sentir un jugador valioso en uno de los clubes más grandes de Brasil", aseguró.

Así, André Carrillo demuestra que no solo está dejando huella en el fútbol brasileño, sino que también cumple sueños como fan del deporte. Su encuentro con Neymar fue más que un cruce casual: fue la muestra de que la admiración sincera puede abrir puertas... ¡y hasta seguidores en Instagram!