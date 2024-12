André Carrillo desmiente contacto con Alianza Lima y revela conversaciones con 'U': "Me atrajo demasiado"

André Carrillo, mediocampista de la selección peruana, ha revelado que mantuvo conversaciones con Universitario de Deportes para un posible regreso al fútbol peruano. En una reciente entrevista, la 'Culebra' desmintió haber sido contactado por Alianza Lima, afirmando que el equipo crema fue el que lo sondeó como fichaje para su centenario.

Tras su salida del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, el futuro de Carrillo se convirtió en tema de conversación en el país. En el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola, el jugador de 33 años compartió detalles sobre su situación actual y sus interacciones con clubes peruanos.

André Carrillo aclara si piensa retirarse en Alianza Lima

En una reciente declaración, el futbolista Carrillo fue interrogado acerca de su posible regreso a Alianza Lima. El jugador manifestó que, en este momento, no tiene una decisión clara al respecto, ya que se siente a gusto en Brasil y no desea descartar ninguna opción. Además, reveló que hasta la fecha no ha recibido ningún contacto por parte de los directivos del club victoriano para considerar su retorno a La Victoria.

"La verdad que hoy por hoy no sabría qué decirte (sobre si desea retirarse en Alianza). Lo que sí te puedo decir es que estoy muy feliz aquí (Brasil), no quiero cerrar las puertas de ningún lugar, tengo que aprovechar los momentos e ir pensando poco a poco. En su momento cuando estaba en Arabia Saudita se habló de mi regreso a Alianza Lima, pero nadie me contactó a mí, esa es la verdad. Se hablaba de que yo regresaba, pero la realidad es que nadie me contactó", indicó.

¿Conversó con Universitario de Deportes?

En la reciente entrevista, Roberto Guizasola indagó a la 'Culebra' sobre posibles ofertas de otros equipos peruanos. El futbolista de 33 años respondió que, aunque no recibió propuestas formales, mantuvo diálogos con un club importante del país.

"Yo tuve conversación con un club grande de Lima, ya que la gente saque sus conclusiones. Tuve conversaciones y la verdad el proyecto me atrajo demasiado", agregó el jugador de la selección peruana.

André Carrillo comentó que, aunque las conversaciones fueron positivas y el proyecto era atractivo, finalmente no llegaron a ningún acuerdo concreto. Hubo buenas intenciones por ambas partes, pero no se materializó nada en específico que lo convenciera de regresar a jugar en Perú.

"Tuvimos conversaciones, pero solo quedó en eso. Siempre hubo buen trato e intención de ambas partes, pero nunca concretamos nada. Solo fueron conversaciones. La primera intención nunca fue volver a Perú (sobre si hubiera aceptado venir a Universitario si se concretaba algo), pero nada que me hubiese convencido como yo quería, nada que me llamaba la atención", acotó.

De esta manera, André Carrillo reveló la cercanía que tuvo con los clubes peruanos, pero pocos sabían que Universitario de Deportes intentó fichar a la 'Culebra' en su momento.