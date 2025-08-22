¡Polémica! Sport Emelec abre investigación a Christian Cueva por presunta fiesta en Ecuador

Christian Cueva se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, a pocos meses de haber firmado por el Sport Emelec. El futbolista fue acusado de presuntamente participar en una fiesta tras el triunfo de su equipo, y ahora el club anunció que ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos.

Sport Emelec toma acciones por presunta indisciplina de Cueva

A través de redes sociales, el club ecuatoriano informó que tomó la decisión de abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que involucran al popular 'Aladino' y que fueron difundidos por el diario Extra.

"De acuerdo con la petición oficial solicitada por nuestro jugador Christian Cueva, el Club Sport Emelec procedió a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos. Cabe recalcar que como club no hemos recibido ninguna denuncia, imágenes o videos ", indicaron.

En esa misma línea, el club lamentó que se difunda información que pueda afectar gravemente la imagen de su institución deportiva y, finalmente, reiteró su compromiso con la disciplina, el respeto y la transparencia que han caracterizado al Sport Emelec desde su fundación.

Cabe resaltar que, en otra imagen difundida por el club, se puede ver una carta donde Christian Cueva se dirige a la institución para autorizar la investigación con la finalidad de salvaguardar su buen nombre y la imagen del equipo al que representa.

Cueva pide rectificación a diario Extra

Hace unos días el Diario Extra, señaló a Cueva como uno de los asistentes a una fiesta de 18 horas organizada por jugadores de Emelec tras el triunfo en la LigaPro. Sin embargo, el volante nacional decidió pronunciarse de inmediato y rechazó tajantemente estas versiones.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Cueva dejó en claro que no formó parte del evento social en Guayaquil y que su nombre fue utilizado de manera irresponsable. El jugador aseguró sentirse afectado no solo en lo personal, sino también en su rol como representante del Emelec.

"He tenido conocimiento de la publicación realizada en su medio, de fecha 20 de agosto del presente año 2025, en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad", se lee en el documento enviado al medio ecuatoriano.

El popular 'Aladino' exigió que el medio ecuatoriano rectifique lo publicado en un plazo máximo de 24 horas y presente las disculpas correspondientes. En caso contrario, advirtió que recurrirá a la vía legal.

Es así que, Christian Cueva enfrenta nuevamente cuestionamientos en su carrera, pero pidió una investigación y rectificación para aclarar las versiones en su contra. Sport Emelec, por su parte, reafirma su compromiso con la disciplina y busca proteger la imagen institucional frente a las acusaciones.