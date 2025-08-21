Christian Cueva niega fiesta en Ecuador y exige rectificación inmediata: "Afecta mi reputación"

El futbolista peruano Christian Cueva está en el ojo de la tormenta en Ecuador, luego de que el Diario Extra, medio local, lo señalaran como uno de los asistentes a una fiesta de 18 horas organizada por jugadores de Emelec tras el triunfo en la LigaPro. Sin embargo, el volante nacional decidió pronunciarse de inmediato y rechazó tajantemente estas versiones.

Cueva exige rectificación inmediata al diario Extra

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Cueva dejó en claro que no formó parte del evento social en Guayaquil y que su nombre fue utilizado de manera irresponsable. El jugador aseguró sentirse afectado no solo en lo personal, sino también en su rol como representante del Emelec.

"He tenido conocimiento de la publicación realizada en su medio, de fecha 20 de agosto del presente año 2025, en la cual se menciona mi nombre, afectando mi reputación personal y profesional, así como también la imagen institucional del Club Sport Emelec, equipo al que represento con orgullo y responsabilidad", se lee en el documento enviado al medio ecuatoriano.

El popular 'Aladino' exigió que el medio ecuatoriano rectifique lo publicado en un plazo máximo de 24 horas y presente las disculpas correspondientes. En caso contrario, advirtió que recurrirá a la vía legal.

"En virtud de lo anterior, solicito se retracten de lo publicado y presenten las disculpas correspondientes en un plazo máximo de 24 horas, utilizando los mismos medios de difusión en los que se emitió la información que vulnera mis derechos. De no atender este requerimiento, me veré en la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes, para lo cual autorizo expresamente al abogado Josué Aquiles González Medina para que actúe en mi nombre", agregó el jugador.

Comunicado Christian Cueva.

Emelec anuncia investigación interna

Ante la repercusión del caso, Emelec se pronunció oficialmente a través de sus redes sociales. El club ecuatoriano anunció que abrirá una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y, a la vez, respaldó la posición de Christian Cueva, difundiendo su comunicado en el que niega haber estado en la reunión.

"Debido a la información presentada en el Diario Extra y de acuerdo con la petición oficial solicitada por nuestro jugador Christian Cueva, el club Emelec procedió a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos", señaló la institución deportiva.

Asimismo, el 'Bombillo' lamentó que situaciones de este tipo afecten su imagen y aseguró que mantendrá firme su compromiso con la transparencia y los valores deportivos.

"El club lamenta que este tipo de informaciones se produzcan y afecten la imagen institucional, en cuya defensa jamás podremos claudicar. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto a los valores deportivos que representan al Club Sport Emelec", finalizó el comunicado.

📃 Comunicado Oficial — Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 21, 2025

En conclusión, Christian Cueva vuelve a generar controversia en Ecuador, pero en esta ocasión el mediocampista no dudó en responder de inmediato para proteger su imagen. Mientras el futbolista espera una retractación pública del medio que lo vinculó con la fiesta, Emelec ya inició una investigación interna para aclarar los hechos y evitar mayores cuestionamientos