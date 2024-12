Peluchín contra Luciana Fuster tras escándalo por ropa de SHEIN: "Lo de ella no tiene nombre"

La controversia alrededor de Luciana Fuster y su marca de ropa sigue generando polémica. En esta ocasión, la denuncia de una usuaria en redes sociales ha puesto en el ojo del huracán a la exreina de belleza, quien ha sido acusada de vender prendas con etiquetas de SHEIN, una tienda de moda rápida conocida por importar productos de China.

El tema fue abordado en "Amor y Fuego", y Rodrigo González, conocido como Peluchín y conductor del programa, no tardó en lanzar duras críticas hacia Luciana. Te contamos los detalles.

Todo comenzó cuando Sara Reyes, una clienta de la tienda de Luciana Fuster, descubrió que el pantalón de un conjunto que compró llevaba una etiqueta de SHEIN. Sara explicó que al recibir la prenda, notó que estaba arrugada, por lo que decidió plancharla. Fue entonces cuando, al darle la vuelta, se dio cuenta de la etiqueta.

"Te juro que en ese ratito, me sentí totalmente estafada" , confesó Sara, visiblemente molesta por no haber sido informada de que la ropa era importada.

Aunque la marca de Luciana Fuster se comunicó con Sara para aclararle que Luciana había mencionado en la inauguración de su tienda que los productos eran importados, Sara no se sintió satisfecha.

"No me dijeron lo que estaba comprando. Eso es lo que no me gusta. Si Luciana hubiera puesto en su página 'Esta ropa la importamos de SHEIN', ya yo evaluaba si lo compraba o no", explicó la clienta, quien ahora está considerando presentar una queja ante Indecopi por publicidad engañosa.