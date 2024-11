Rodrigo González y Gigi Mitre impactan tras reaccionar al nuevo perfume de Alejandra Baigorria: "Es muy fuerte"

Los conductores de televisión Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a su audiencia al probar el nuevo perfume de Alejandra Baigorria, tras recibir críticas contundentes de un experto en fragancias. La influencer peruana, conocida por su éxito en el mundo de la moda, lanzó su propio perfume, el cual generó gran expectativa entre sus seguidores.

A pesar de las controversias, los conductores decidieron abordar el tema en su programa 'Amor y fuego', donde expusieron las críticas recibidas por el producto. La empresaria no se quedó callada y defendió su creación, asegurando que le tomó un año desarrollar el perfume. Para promocionarlo, envió muestras a los presentadores, quienes no dudaron en compartir sus impresiones. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Gigi Mitre fue la primera en manifestar su opinión sobre el perfume que recibió, mostrando su entusiasmo por el aroma. Durante su programa en Willax Televisión, la amiga de Rodrigo González no dudó en expresar su satisfacción: "¡Buenazo, qué rico! A mí sí me gusta. Yo sé que es cuestión de olores, pero es dulce, qué rico" , afirmó, resaltando lo placentero que le resultó el producto.

Rodrigo González compartió sus impresiones tras experimentar con un nuevo perfume, destacando las características de la fragancia. El conductor mencionó que esta incluye notas de pera, durazno, jazmín y vainilla, describiéndola como "potente, fuerte y dulce".

Además, el conocido 'Peluchín' aprovechó la ocasión para anunciar sus intenciones de incursionar en el sector de las fragancias, revelando que planea lanzar su propia línea en el futuro. Gigi Mitre, por su parte, expresó su entusiasmo por el producto, sugiriendo que "está bien presentadito" y considerándolo un regalo ideal para la temporada navideña.

La influencer Alejandra Baigorria manifestó su descontento frente a las críticas emitidas contra su perfume por un especialista, a quien acusó de incurrir en competencia desleal, dado que Cisneros también participa en el sector de los fragancias.

"Estoy cansada, no del raje ni del hate, porque lo he tenido toda mi vida y peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea el que hunda a otro peruano con un emprendimiento y es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Entonces, si al de al lado le va mejor, lo 'chanco' y gastas la energía en 'chancar' al de al lado en lugar de hacer mejor tu producto", afirmó la empresaria.