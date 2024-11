¡No hay primera sin segunda! Pamela López se va de juerga con Luis Fernando dos madrugadas seguidas

Pamela López no ha dejado de disfrutar la vida tras su separación de Christian Cueva, y esta vez no fue la excepción. La expareja del futbolista se la pasó de fiesta durante dos madrugadas seguidas, siempre acompañada de Luis Fernando Rodríguez, conocido como El Diablo.

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" no perdieron la oportunidad de captar a Pamela López y a su inseparable 'saliente' en plena acción, divirtiéndose a lo grande.

Pamela López comenzó su maratón de fiesta el miércoles, cuando fue vista saliendo de la discoteca Barranco Bar a altas horas de la madrugada. Pero la fiesta no terminó ahí. A las 5 de la mañana del día siguiente, Pamela y Luis Fernando Rodríguez fueron nuevamente captados en la discoteca Privé de Lince, disfrutando hasta el amanecer.

"Eran 3 AM y ahí estaba, con su inseparable Luis Fernando Rodríguez, conocido como El Diablo. Ya no se esconde para aparecer con ella, no disimula, están juntos en todas las fiestas, de reunión en reunión", comentó Magaly Medina en su programa, destacando la cercanía entre ambos.