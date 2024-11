Magaly Medina revela que tuvo tenso momento con Isabel Pantoja y su hija 'Chabelita': "Una mirada de desprecio"

La presentadora peruana Magaly Medina compartió un impactante relato sobre su experiencia con la famosa cantante española Isabel Pantoja y su hija adoptiva. Este episodio se produce en medio de las recientes acusaciones de maltrato que la hija de Pantoja ha hecho contra su madre, lo que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Durante un concierto en Perú, Magaly Medina se encontró en una situación incómoda con Isabel Pantoja y su hija, lo que la llevó a describir el momento como tenso. La presentadora no dudó en expresar la intensidad de la mirada de la artista, afirmando que "si hubiera podido aniquilarme con su mirada, lo hacía". Conoce más detalles en la siguiente nota.

En un reciente informe que abordó la tensa relación entre madre e hija, la conductora Magaly Medina expresó su opinión sobre la cantante, destacando que, a diferencia de otros, ella ha intentado resguardar a su hija y ha sido excesivamente indulgente con ella. Para respaldar su punto de vista, compartió una anécdota que vivió durante un espectáculo de la artista española.

La presentadora de 'Magaly TV, la firme' reveló que la hija adoptiva de una reconocida artista, junto a su amiga, ocupó los asientos de primera fila que habían sido adquiridos para disfrutar del espectáculo de su ídolo, acompañadas de otros amigos.

"Yo me di cuenta de la forma cómo ama y protege a su hija Isa Pantoja, cuando ella se presentó en un concierto acá hace un par de años atrás, siempre quise ver un show de la Pantoja... Yo vine a sentarme a mis asientos y 'Chabelita' estaba sentada ahí con su amiga y no se quiso mover y eran mis asientos que nadie me había regalado, yo los había comprado, estaba exigiendo que se saliera de ahí", expresó.