"Te voy a devolver a Perú": Hija adoptiva de Isabel Pantoja confiesa traumático episodio con la cantante

Isa Pantoja, hija de la cantante Isabel Pantoja y también conocida como Chabelita, compartió por primera vez en televisión los momentos más dolorosos de su vida durante una emotiva entrevista en el programa "¡De viernes!" en Telecinco.

La joven, visiblemente afectada, recordó uno de los episodios más traumáticos que vivió con su madre en la finca de Cantora, un episodio que marcó su adolescencia y que, hasta ahora, no había contado públicamente. Te contamos los detalles.

Chabelita reveló los duros maltratos de su madre Isabel Pantoja

En un relato desgarrador, Isa Pantoja, mejor conocida como Chabelita, recordó cómo, a los 16 años, su madre Isabel Pantoja la trató muy mal luego de que ella ocultara un teléfono móvil, algo prohibido en su casa.

"Mi hermano le llamó para decirle que yo tenía el teléfono, y eso la hizo enloquecer", comenzó Isa. "Mi madre me comenzó a zarandear, me preguntaba por el teléfono, y cuando no se lo di, le pidió a una amiga que le pasara unas tijeras de cocina. Ahí vi que podría pasar algo grave con esas tijeras", detalló.

Isa relató cómo, en medio de este conflicto, su madre la arrinconó, la agarró por la cara y comenzó a forcejear con ella.

"Fue un momento de mucho miedo, pero finalmente me paré para evitar que la situación fuera peor", dijo. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Tras una violenta discusión, Isabel Pantoja le cortó el cabello a Isa y, entre gritos, le lanzó una frase que quedó grabada en su memoria: "Te voy a devolver a Perú".

Isa, totalmente desconcertada y aterrada, se refugió en su habitación, donde buscó consuelo con sus amigos. Chabelita confesó entre lágrimas que sentía que le iban a pegar. Tras ello, les pidió a sus amigos que vinieran al día siguiente, porque no se sentía segura.

La joven, angustiada, pasó casi una hora encerrada en su cuarto de baño, buscando una forma de escapar de esa situación tan aterradora. Pero la pesadilla no terminó ahí. Al poco tiempo, su hermano Kiko llegó a Cantora y, según Isa, su reacción fue aún más violenta.

"Kiko me dio una bofetada y empezó a buscar el teléfono por toda la casa", recordó Isa. "Luego me obligó a quitarme la ropa. Estaba congelada de miedo, ya no sentía ni el frío ni el agua".

La situación se volvió aún más humillante cuando Kiko, en medio de la furia, la roció con agua fría usando una manguera. Isa, aterrada y arrodillada, suplicaba por su vida.

"Le pedí que no me hiciera más daño", recordó entre sollozos. Fue solo cuando su tío Agustín intervino que la pesadilla cesó. "Mi tío le dijo a Kiko que parara. Después de eso, me envolvió en una toalla y me llevó dentro de la casa", dijo Isa, aún con la voz quebrada.

Nana de Chabelita confirma maltrato

Las declaraciones de Isa Pantoja fueron confirmadas por Luz, la nana de la familia Pantoja, quien también recordó ese triste episodio.

"Sí, Isabel le cortó el pelo con tijeras para que no saliera. Fue brutal, y nadie hizo nada para detenerlo", aseguró Luz, quien también relató que la situación fue aún más extrema cuando Kiko se involucró. "El hermano, en lugar de protegerla, la remató. Fue muy triste", comentó Luz, quien recordó que el maltrato ocurrió en presencia de varias personas, incluyendo su tío y amigos cercanos de la familia.

Estas impactantes revelaciones no solo han conmocionado a la audiencia, sino que también han dejado claro que los recuerdos de esos trágicos momentos siguen siendo dolorosos para Isa Pantoja. Aunque han pasado años desde esa noche en Cantora, las secuelas emocionales de esos episodios continúan afectando a Chabelita, quien finalmente se ha atrevido a hablar en público sobre su sufrimiento.