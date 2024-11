Jonathan Maicelo y su polémica transmisión en vivo con dos mujeres: "Tenemos que hacer cardio"

Jonathan Maicelo ha vuelto a generar polémica, ya que este último fin de semana estuvo divirtiéndose junto a dos jovencitas y compartió todo en una transmisión en vivo que él mismo realizó. Sin embargo, la forma en que se expresó de las jóvenes llamó la atención de Magaly.

El programa de la 'Urraca' mostró que el boxeador tuvo un fin de semana bastante movido, ya que el domingo fue a divertirse a Miraflores, acompañado de un hombre fortachón que sería su personal de seguridad.

Horas después de ser captado por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme', el ex de Samantha Batallanos publicó una transmisión en vivo desde un taxi rumbo a su domicilio y estaba acompañado de una joven de tez blanca.

"No quiero mostrarte, ¿quieres que te muestre? ¿Quieres que te vean todos? Señores, ustedes saben que soy morochito, soy morenito, pero todo el tiempo me han gustado las mujeres blancas" , dijo visiblemente emocionado.

Asimismo, llamó la atención que Jonathan Maicelo dejara entrever las actividades que realizaría con la joven, ya que poco después se mostró acostado en su cama mientras su acompañante y otra chica más bailaban al fondo.

"Siéntense, por favor, ahora voy a manejar yo, go home, ¿ok? Voy a enterrar, tengo un entierro, tengo que hacer cardio, mi amor, tengo que hacer cardio, tenemos que hacer cardio , tenemos que entrenar duro en la mañana", agregó.

La modelo Samantha Batallanos ha celebrado una victoria legal tras ganar la demanda que presentó contra el boxeador Jonathan Maicelo. El Poder Judicial falló a su favor, condenando a Maicelo a un año y ocho meses de prisión suspendida, lo que significa que no irá a la cárcel pero estará bajo ciertas restricciones.

En una reciente entrevista, Samantha compartió su alegría por el resultado a su favor. Además, confirmó que la sentencia incluye inhabilitación, lo que significa que Maicelo no puede acercarse a ella ni contactarla de ninguna manera.

"Él perdió, fue condenado a un año y ocho meses de prisión suspendida", afirmó con satisfacción. "Sí (me siento más tranquila), él no puede acercarse a mí, no lo puede hacer", agregó, mostrando su alivio ante esta situación.