Julián Zucchi fue captado juergueando en Halloween sin Priscila Mateo: ¿Problemas en la relación?

Julián Zucchi ha sido el centro de atención tras ser captado en una fiesta de Halloween en el Estadio Nacional sin la compañía de su pareja, Priscila Mateo. Esta situación ha levantado una serie de rumores sobre su relación, especialmente después de que se revelara que Zucchi habría estado utilizando una aplicación de citas.

El programa "Magaly TV La Firme" compartió las imágenes de Zucchi disfrutando de la fiesta, acompañado solo por un amigo.

Un perfil en Bumble. La controversia aumentó cuando se supo que Julián Zucchi había creado un perfil en Bumble, una aplicación conocida por ser utilizada por solteros que buscan conexiones. Aunque el actor hizo un comentario sarcástico al respecto, no aclaró si realmente está soltero o si su relación sigue en pie.

"Yo hace rato dije que no iba a hablar sobre ciertos aspectos de mi vida. Hace unos meses decidí ya no hablar nada, que la gente especule y los que hablen de mi vida sean otros y no yo" , fue lo que respondió Zucchi cuando un reportero le preguntó sobre su estado sentimental. Este tipo de respuestas solo ha aumentado las especulaciones entre sus seguidores.

Otro detalle que ha llamado la atención es que, en el reciente cumpleaños de Priscila Mateo, Julián no dejó ningún comentario en su publicación de Instagram. El año pasado le dedicó un hermoso mensaje, pero este año se ha notado su ausencia. Esta falta de atención ha generado más dudas sobre la situación entre ambos.

Priscila, por su parte, ha estado enfocándose en su bienestar emocional. En una reflexión que publicó en sus redes sociales, escribió: "He cumplido casi con todo lo que me he propuesto, con aciertos y desaciertos, pero mis decisiones, generalmente, han sido pensadas, y no desde el impulso".