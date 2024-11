Mónica Cabrejos advierte a Pamela Franco tras beso con Cueva: "La que se lo queda, pierde"

Pamela Franco y Christian Cueva optaron por mostrarse juntos por primera vez durante un concierto de la cantante. Después de meses de especulaciones sobre un posible romance entre ellos, el futbolista asistió al espectáculo que la cumbiambera brindó en Santa Clara, donde el jugador del Club Cienciano disfrutó bailando y cantando con entusiasmo los éxitos de la intérprete de 'Dile la verdad', a quien incluso le dio un beso.

Ante ello, la terapeuta Mónica Cabrejo decidió enviarle un fuerte mensaje a la cumbiambera tras la oficialización de su relación con 'Aladino'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco y su beso robado con Christian Cueva

Durante el 01 de noviembre, Samuel Suárez publicó en su cuenta de Instarándula imágenes que mostraban a Christian Cueva y Pamela Franco más cercanos que nunca, donde se podía ver al popular 'Aladino' en el escenario junto a la ex de Christian Domínguez.

Inicialmente, Pamela Franco encantaba al público de Santa Clara interpretando sus mejores temas, mientras el futbolista, quien se mostró como su mayor admirador, la observaba con ternura desde el segundo piso del local. Poco después, Cueva subió al escenario y cantó junto a la cantante canciones como 'Evidencias' y 'Simplemente amigos'. La sorpresa llegó cuando él la tomó del rostro y le dio un beso inesperado.

"No sé, pero me causa felicidad verlos, ay no... ¿debo estar mal o qué?", "Ay Dominguez, no te pagaron con la misma moneda, te dieron en dólares", "Soy yo o miro el video con una sonrisa en el rostro", "No puedo creer que esté mirando tan emocionada este video, por fin. Pamela eres la única amante que me cae bien" y "Bueno, que disfrute hasta donde dure y bien. ¡Dale Cuevita!", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La advertencia de Mónica Cabrejos

Aunque la supuesta relación entre Christian Cueva y Pamela Franco surgió en medio de rumores de infidelidad, numerosos internautas celebraron la conexión entre el futbolista y la cantante. Por otro lado, Mónica Cabrejos reaccionó de forma diferente y publicó un mensaje particular en su cuenta de Instagram, acompañado de la imagen que se hizo viral el 1 de noviembre.

"La que se lo queda... pierde. ¡Devuélvelo!", expresó Mónica Cabrejos en sus redes, generando diversas reacciones de sus seguidores.