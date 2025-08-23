¿Cambió de opinión? Mario Irivarren se emociona tras relato de boda de Mateo Garrido Lecca: "Qué lindo"

Mario Irivarren volvió a dar que hablar, pero esta vez no fue por polémicas amorosas ni por su conocida postura de no casarse. Durante el programa donde compartió set con Mateo Garrido Lecca, terminó soltando un comentario inesperado al escuchar la historia de su boda, dejando a todos sorprendidos. ¿Cambió su opinión con respecto al matrimonio?

Mario Irivarren reacciona a relato de boda de Mateo Garrido Lecca

El popular chico reality Mario Irivarren volvió a dar que hablar, pero esta vez no fue por una polémica amorosa ni por rechazar la idea del matrimonio, sino porque se mostró conmovido tras escuchar a Mateo Garrido Lecca contar emocionado detalles de su boda. Sus comentarios dejaron sorprendidos a todos en el programa, incluida Laura Spoya, quien no dudó en bromear con él.

En plena conversación, Mateo recordó lo que fue su matrimonio con Verónica y confesó que fue un día lleno de emociones.

"Número uno, cásense, no cuando tengan 10 años de relación y sea lo que toca, sino cásense cuando se les mueva el bobi y la panza cuando venga su pareja todavía, porque el enamoramiento dura poco. Después es una decisión el amor... Yo lloré toda la ceremonia, csm. Fue hermoso", relató el comediante.

Mario escuchaba con atención, en silencio, mientras en el set todos reían de las anécdotas de Mateo. El cómico y conductor no dudó en describir lo especial que fue ese día.

Una celebración que se alargó. El también conductor contó que decidió extender la celebración para disfrutar más con sus amigos. Mateo incluso reveló que su luna de miel la tuvo casi un año después para darle más tiempo a cada etapa.

"Yo ese fin de semana siguiente lo que hice fue irme con los amigos que vinieron de diferentes ciudades. Dije: 'Vámonos de lunes a viernes en una casota en Máncora, a parrillita, a chillear, a conversar'.", recordó. "Hicimos que se extienda ese chicle y después de 6, 7, 8 meses recién nuestra luna de miel...", comentó.

Mario cambia su tono y sorprende. Las declaraciones hicieron que Mario, conocido por su resistencia a casarse, soltara comentarios inesperados.

"Ah, qué lindo, qué bonito", dijo Mario tras escuchar que Mateo se reunió con amigos tras la cerominia de matrimonio. Laura Spoya no dejó pasar la oportunidad y bromeó: "Oye, tiene floro. Hasta ya lo estás conquistando al Mario. Mira, ya ha cambiado de opinión". A lo que Mario, entre risas, agregó: "Hasta guapo lo veo".

Mario Irivarren se emociona por palabras de boda de Mateo

En medio del programa, el productor pidió escuchar las promesas que Mateo dijo en su boda. Su discurso emocionó a los conductores de Good Time, incluido Mario Irivarren.

"Te prometo elegirte cada día... Era la decisión más fácil que tomé. Por eso a Verito le dicen... (¿Cómo?) Pandemia COVID-19. (¿Por qué?) Porque llegaste sin avisar y cambiaste mi vida por completo", dijo Mateo en su boda. "Ahhh, qué bonito", dijo Mario mientras aplaudía. Incluso felicitó a Mateo por sus palabras hacia Verónica en la ceremonia: "Tú deberías ser cómico, huevón. Alucina, deberías hacerte un stand-up. Te saldría bien", bromeó.

En conclusión, la emotiva confesión de Mateo Garrido Lecca logró que Mario Irivarren mostrara un lado más sensible y hasta pensara aparentemente distinto sobre el matrimonio. Con frases como "qué lindo" y "hasta guapo lo veo", dejó la duda de si poco a poco empieza a cambiar de opinión sobre casarse.