¿Reconciliados? Mario Irivarren gritó en vivo su amor por Onelia Molina: "La amo de verdad"

Mario Irivarren sorprendió a sus seguidores al confirmar que mantiene la esperanza de retomar su relación con Onelia Molina. Tras varios meses de silencio y especulaciones, el exchico reality abrió su corazón durante una reciente edición del pódcast 'Good Time', donde no solo habló de la arequipeña, sino que le dedicó palabras cargadas de afecto.

Mario Irivarren dedica emotivas palabras a Onelia Molina

Durante la conversación, los conductores comentaban sobre el cumpleaños de Gerardo Pe y las presentaciones musicales. En medio de las grabaciones, la cámara captó a Onelia Molina, lo que llevó a Irivarren a romper su silencio y explicar en qué punto se encuentra su vínculo con la odontóloga.

"Onelia es una mujer espectacular y llena de virtudes. Es inteligente, trabajadora, es guapa, es tranquila, es divertida. Y es inevitable para mí sentir el amor que yo siento por ella (...) Yo la amo de verdad. Ella siempre será mi amor, así si la vida nos permite estar juntos o el destino es caprichoso y quiere que nos separemos", expresó.

El exintegrante de 'Esto es guerra' confesó que aún mantiene un profundo cariño hacia Molina y que actualmente están tratando de retomar lo que alguna vez tuvieron.

"Siempre ha sido una relación espectacular. Estamos intentando retomar lo que teníamos. Yo la amo. Es inevitable el amor que siento por ella. No le hago daño a nadie. Después de la tormenta, llega la paz", añadió.

Mario Irivarren confiesa que se casaría con Onelia Molina

En otro momento del pódcast, los integrantes de Good Time le recordaron la incómoda pregunta que le hicieron en Esto es guerra, donde debía elegir con quién se casaba y con quién se besaba de entre sus exparejas. En aquella ocasión, Irivarren evitó responder, pero esta vez no dudó.

"Me caso con Onelia, beso a Onelia y a las demás las bloqueo", afirmó entre risas.

El exchico reality explicó que en el programa no contestó porque estaba fastidiado por la constante exposición de su vida privada. Sin embargo, luego de reflexionar, se dio cuenta de que la respuesta era más simple de lo que parecía.

"A veces cuando uno ve las cosas de afuera tiene todas las respuestas y soluciones, pero en el momento no se te ordenan las ideas, sobre todo si estás fastidiado con la situación porque no me gusta hablar de mi vida. Luego, cuando uno lo analiza con detenimiento, dice: la salida era fácil", concluyó.

Las declaraciones de Mario Irivarren han reavivado los rumores sobre una posible reconciliación con Onelia Molina. Aunque no confirmó que ya hayan retomado su romance, sí dejó en claro que existe un esfuerzo mutuo por recuperar la relación.