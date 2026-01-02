Melissa Paredes descarta problemas con Ale Venturo tras viaje con su hija: "La gente busca pelea por todo"

Hace varios meses atrás, Melissa Paredes y Ale Venturo tuvieron una enfrentamiento sobre la crianza de la hija mayor de Rodrigo Cuba. Ahora, el pelotero realizó un viaje con su pareja y sus hijas en el exterior, y la actriz habló sobre la relación que tiene con la novia de su expareja.

Sobre su relación con Ale Venturo

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', Melissa Paredes habló sobre la continuabas veces que ha sido enfrentada con Ale Venturo por un problema que tuvieron en el pasado. Afirma, que actualmente se llevan bien y que el público solo quiere ver problemas en todo momento.

"Todo bien, todo tranquilo. He visto que la gente en redes para buscando peleas por todo, pero sabes qué me he dado cuenta, ellos quieren agarrar engagement, buscándonos pleito por cualquier cosa", expresó.

En otro momento, señala que esta acostumbrada que en las redes sociales se divulguen informaciones falsas solo para ganar vistas y reacciones. De igual manera, no se lo toma a pecho porque sabe la relación que llevan entre familias.

"Ya estoy acostumbrada, ya basta, pero bueno, así es el morbo, lo que vende, los likes", dijo.

Melissa Paredes extraña a su hija

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes decidió responder algunas preguntas de sus seguidores, y una de ellas fue directa tras el viaje de su hija y verse separada de ella. La exconductora no dudó en responder con total sinceridad:

"(¿Sientes pena cuando llevan a Mía?) Ay, obvio que sí, pero también estoy consciente y segura de que la está pasando súper lindo. Aparte me para mandando desde su celular, en WhatsApp, fotos, videos y todo. Algunos dicen, 'ay, ¿por qué le das celular?', pero no todas las realidades son iguales. Mi realidad con mi hija es diferente. Ella va y viene a la casa de papá, estamos comunicadas", dijo.

La actriz Melissa explicó que, aunque su hija tiene celular, este está bajo control y supervisión total de sus padres para cuidarlo. Señaló que solamente tiene los números de ellos, sus abuelas y otras restricciones.

De esta manera, Melissa Paredes también reveló que mantiene comunicación con su hija y una buena relación con Rodrigo Cuba. Aunque tuvo algunos roces con Ale Venturo, la actual pareja de su exesposo por su pequeña, parece que lograron solucionarlo y se llevan bien. Por ello, señala que son las redes sociales, quienes tratan de buscar problemas y peleas solo por ganar vistas.