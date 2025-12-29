Melissa Paredes explota ante críticas de que su hija tenga un celular: "¡Me da igual!"

El debate sobre el uso de tecnología en menores cobró fuerza luego de que Melissa Paredes decidiera regalarle un celular a su hija. Con una postura frontal, la reconocida actriz afirmó estar habituada a los juicios públicos y defendió su posición asegurando que cada hogar atraviesa una realidad distinta.

Melissa Paredes: "Les encanta meterse en mi vida"

A través de una dinámica de 'Preguntas y Respuestas' en Instagram, Melissa Paredes abordó la controversia sobre si es apropiado que su pequeña hija posea un teléfono móvil. En una contundente publicación, la actriz comparó el uso de celulares con las tablets y dejó claro que las críticas le resultan indiferentes.

Todo comenzó cuando un usuario le consultó directamente cómo lidiaba con los "comentarios" sobre la posesión de un celular por parte de su hija. La respuesta de Melissa Paredes no solo fue inmediata, sino que cargada de ironía, justificó por qué su hija posee un dispositivo móvil.

"¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, ¡que es lo mismo!", expresó Melissa Paredes.

Melissa Paredes responde a criticas.

Para Melissa Paredes existe un evidente doble rasero, ya que califica a ambos equipos como "lo mismo". Mientras que las tablets suelen aceptarse socialmente como un método de entretenimiento, el empleo de un celular genera alarma pese a que ambas herramientas comparten prácticamente las mismas funciones y riesgos.

La comunicación como prioridad

Melissa Paredes justificó su decisión basándose en la funcionalidad. La modelo argumentó que, a diferencia de una tablet que suele usarse principalmente para juegos o videos, el celular cumple una función vital de comunicación directa entre madre e hija.

"Con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos", explicó Melissa Paredes.

La actriz Melissa Paredes subrayó que cada familia tiene necesidades diferentes y lo que funciona para ella no necesariamente debe aplicarse a los demás. "No todas las realidades son iguales. Ustedes no compren celulares, sigan dándoles sus tablets y punto", concluyó de forma irónica.

Melissa Paredes ha estado en el ojo de la tormenta mediática en diversas oportunidades y sus respuestas siempre generan controversia. En su publicación, la modelo admitió que ya se acostumbró a ser blanco de constantes juicios, asegurando que a las personas les encanta entrometerse en su vida privada.

De esta forma, la modelo Melissa Paredes reafirmó que no cederá ante los juicios externos, subrayando que cada hogar vive una realidad distinta y su prioridad absoluta es el bienestar de su pequeña hija. Con un contundente mensaje, instó a sus detractores a preocuparse por sus propios asuntos, dejando claro que las opiniones ajenas no influirán en sus decisiones de crianza.