Magaly Medina pone el parche a Melissa Paredes tras cartas notariales: "No me atarantas, no tengo miedo"

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras cartas notariales

La periodista Magaly Medina no se quedó callada y respondió con firmeza a Melissa Paredes, luego de que la actriz le enviara dos cartas notariales para impedir que hable de ella en su programa "Magaly TV La Firme". La conductora fue clara: no permitirá ningún intento de censura y aseguró que está lista para defenderse ante cualquier demanda.

"Melissa Paredes se ufana en todos los medios de haber mandado dos cartas notariales porque supuestamente ella sí quiere ponerme una especie de bozal y que yo no hable más. No sé cuál es el chiste de buscar protagonismo en los medios a través de eso. Estas cartas notariales no las voy a contestar. Estamos cerca la Navidad y no quiero malogrársela realmente", dijo Magaly.

Durante su programa, Magaly se dirigió directamente a Melissa y le dejó un mensaje contundente. La conductora recalcó que no teme a las acciones legales y que, si la actriz desea resolver el conflicto en los tribunales, ella está dispuesta a dar la cara y mostrar las pruebas necesarias.

"¿Cuál restricción? Si nosotros te ampayamos, para empezar... ¿Quieres aclararlo en los tribunales? Perfecto. Sacamos todo el archivo y veremos qué dice un juez", advirtió la periodista.

Magaly aseguró que no ha difamado a Melissa. Aclaró que lo único que ha hecho es informar sobre hechos reales del espectáculo, algo que, según ella, es parte de su trabajo como periodista de farándula.

"Es Navidad y quiero dejarlo pasar, pero no me atarantas. ¿Quieres verlo en los tribunales? No tengo miedo. Vamos a los tribunales y saco todo mi archivo, y veremos quién dice la verdad y quién miente", sentenció Magaly.

"Fue ella quien expuso a su hija"

Uno de los temas más delicados de esta pelea es la advertencia legal que Melissa incluyó en sus cartas, donde pide que no se mencione a su hija. Magaly fue clara y rechazó tajantemente esa acusación, asegurando que nunca ha involucrado a la menor, y que fue la misma actriz quien expuso su vida familiar ante las cámaras.

"Y yo lo que hice ese día fue recordarle. Yo le dije que quien involucró a tu hija en temas horribles fuiste tú y, por supuesto, acompañada del padre de tu hija que te hizo una denuncia en ese momento por extorsión y chantaje", respondió Magaly en vivo.

Además, recordó que en aquel momento existía incluso una denuncia por extorsión y chantaje entre ambos padres, y que su programa solo mostró información que ya era pública. Pese a la tensión, Magaly dijo que por ahora quiere dejar el tema de lado para disfrutar las fiestas de fin de año. Sin embargo, dejó bien claro que no permitirá que nadie intente intimidarla ni silenciar su trabajo.

"No mientas cuando hables de mi programa ni cuando hables de mí... Lo que saqué fue una defensa frente a tanta difamación que te sentaste en ese podcast a decir que yo te involucré en un tema horrible con el padre de tu hija. La gente en la farándula está acostumbrada a echarle la culpa a los periodistas de las cosas vergonzosas que ellos mismos hacen", afirmó.

En conclusión, Magaly Medina se defendió frente a las cartas notariales enviadas por Melissa Paredes. La conductora aseguró que no ha difamado a nadie y que solo cumple con informar sobre la farándula. Aunque dijo querer dejar el tema atrás por las fiestas, dejó claro que, si el caso llega a los tribunales, está dispuesta a enfrentarlo y a mostrar todas sus pruebas.