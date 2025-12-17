Álvaro Paz de la Barra arremete contra Magaly y la acusa de tergiversar su conflicto con Sofía Franco

Álvaro Paz de la Barra reavivó la polémica al retomar su enfrentamiento público con Magaly Medina. En una entrevista digital, el exalcalde la responsabilizó de distorsionar su imagen tras los hechos de 2022, lo que generado una nueva polémica.

Álvaro Paz de la Barra arremete contra Magaly Medina

Durante su participación en el pódcast digital 'Siempre a las 8', conducido por Milagros Leiva para 'El Comercio', Álvaro Paz de la Barra abordó distintos temas relacionados con su vida personal y política. En ese contexto, defendió públicamente la postulación de Sofía Franco y negó que su figura esté siendo utilizada con fines electorales.

"No es un uso político de Sofía Franco", afirmó con énfasis. Luego agregó que la comunicadora forma parte activa de la agrupación política y que su ubicación en el número dos fue acordada con las bases. "Sofía es parte del partido", reiteró, descartando que la reciente exposición mediática de ambos tenga un trasfondo electoral.

Sin embargo, el tema derivó rápidamente hacia el episodio que marcó su imagen pública en 2022, cuando ambos acudieron a una comisaría tras una denuncia que fue ampliamente difundida por programas de espectáculos. Paz de la Barra se refirió a las consecuencias de ese hecho y al calificativo que, según dijo, aún arrastra.

"Tengo este mote, tengo esta etiqueta en algunas personas. Dicen que soy el pegalón. Y eso, la verdad, que me da una pena tremenda", expresó. El político responsabilizó a lo que consideró una cobertura distorsionada de un programa de espectáculos y negó, una vez más, haber ejercido violencia física contra Sofía Franco. "Hemos sanado y creo en el perdón", sostuvo, asegurando que ambos superaron ese episodio.

Magaly Medina responde y niega haber distorsionado los hechos

Las declaraciones de Paz de la Barra provocaron una reacción inmediata de Magaly Medina, quien rechazó de manera categórica las acusaciones de manipulación. La conductora afirmó que su programa se limitó a mostrar los hechos tal como ocurrieron y recordó que existen registros audiovisuales del incidente.

"Él me acusa a mí de alterar la realidad y la realidad es una", señaló. "Nosotros no cambiamos la realidad porque no mentimos. Lo que sí hacemos es dar una opinión sobre los hechos que vemos", afirmó.

Medina recalcó que el comportamiento del político durante ese episodio generó cuestionamientos públicos y aseguró que su equipo cuenta con material probatorio. "Ese comportamiento con la madre de su hijo fue tan cuestionable y polémico y tenemos la realidad para mostrarle en cualquier lado, en cualquier juzgado", advirtió en su programa.

Finalmente, la periodista describió brevemente lo sucedido aquella vez y reafirmó su postura. "La realidad está en un video, un video donde nosotros no alteramos nada, porque cubrimos la noticia tal como se dio. Él denunció a su pareja, llamó a la policía y la llevaron a la comisaría", concluyó.

En conclusión, cruce entre Álvaro Paz de la Barra y Magaly Medina reavivó una polémica del pasado que aún genera controversia. Mientras el político intenta defender su imagen y proyecto, la conductora sostiene que su cobertura se ajustó a los hechos, manteniendo abierto el debate público.