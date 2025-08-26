Magaly cuestiona el outfit de Melissa Klug y critica su subida de peso: "Una dieta no le vendría mal"

Magaly Medina no pudo evitar criticar el outfit que Melissa Klug utilizó la mañana de ayer para asistir al programa América Hoy. La conductora, además, se burló del aumento de peso de la empresaria, asegurando que debería entrar en una dieta y modificar su alimentación para reducir medidas.

Magaly se burla de Melissa Klug

La popular "Urraca" dijo que le sorprendió ver el atuendo que Melissa había elegido para presentarse en el programa sabatino de América Televisión, y que ni siquiera había prestado atención a lo que estaba diciendo, ya que lo que más le impactó fue cómo se veía físicamente.

"Oigan, ¿y qué le pasó a la Klug? ¿Quién la asesoró para llegar esta mañana a América Hoy? Miren el vestido, encima que ha subido varios kilos. Parece que está comiendo bastante pan con chicharrón, carapulcra y ají de gallina", dijo a modo de burla.

Asimismo, indicó que el vestido no le ayudaba para nada, ya que el diseño, la silueta y las formas la hacían ver aún más voluptuosa. Magaly aseguró que Melissa podría optar por mejores opciones para aparecer en televisión, y también le recomendó cuidar su alimentación.

" Está bien tacuchi, y el vestido no le ayudaba para nada , porque la línea esa, la tremenda flor, la hacía ver una cosa bien redondeada (...) Un poquito de dieta no le vendría mal, una papa menos al caldo", indicó.

Finalmente, Magaly volvió a burlarse del vestido y le mandó un fuerte mensaje a la empresaria, asegurando que quien la vistió no tenía idea de lo que le ponía. "Que no te vista tu peor enemiga jajaja", concluyó entre risas.

Melissa pelea con Janet en 'América Hoy'

La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug estuvo de invitada esta mañana en el programa "América Hoy". En eso, la conductora Janet Barboza señaló que sentía a la chalaca incómoda con ella.

Melissa no se quedó callada y de inmediato aclaró el tema. La empresaria encaró a Janet Barboza por "haber dado una mala información" sobre la pensión que exige a Jefferson Farfán.

"Es una mala información que has dado, no es un mal comentario. Tú puedes opinar y comentar lo que quieras y lo voy a respetar porque es tu opinión. Pero lo que te quiero aclarar es que has dado una mala información. Yo nunca dije precios ni montos. Tú los has dado no sé de dónde", respondió tajante.

Es así que, Magaly Medina no solo cuestionó el atuendo elegido por Melissa Klug, sino que también hizo comentarios sobre su peso y alimentación. La conductora insistió en que la empresaria debería cuidar más su imagen, generando gran controversia en el público televidente.