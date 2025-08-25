Melissa Klug planea organizar un partido de fútbol para pagar los S/300 mil a Farfán: "Llamaría a todos"

Melissa Klug se presentó en el programa esta noche para hablar sobre los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta, incluyendo la demanda que perdió contra Jefferson Farfán y que la obliga a pagarle US$ 300,000 por presuntamente romper un contrato de confidencialidad. La empresaria bromeó sobre cómo haría para pagar una suma tan alta de dinero.

Melissa Klug aclara pago de S/ 300 mil a Farfán

Durante la entrevista en el programa sabatino, Ernesto Pimentel le preguntó a Melissa cómo haría para pagar una gran suma de dinero. "Eso me tiene con la cabeza...", dijo, dejando entrever que se encuentra muy estresada por el tema.

Enseguida, aseguró que los jueces no habrían revisado bien el caso ni interpretado correctamente la cláusula de confidencialidad que tenía con el exfutbolista. Además, afirmó que piensa apelar la decisión judicial en segunda instancia.

"Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer, porque si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión", agregó.

Sin embargo, el momento más controversial llegó cuando Ernesto le preguntó directamente qué actividad podría hacer para recaudar el dinero y pagarle a Farfán. Incluso le dijo que podría ayudarla a organizar, pero no esperaba la respuesta de Melissa.

"Llamaría a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista... bueno, mi futuro esposo", añadió.

Melissa Klug reacciona a quienes la llaman mantenida

La 'Blanca de Chucuito' se presentó en el programa Esta noche y, en conversación con la Chola Chabuca, fue consultada sobre los calificativos que los internautas le ponen. Aunque ella no quiso mencionarlos, la conductora le recordó algunos.

"Hoy en día, yo de verdad tomo las cosas según de quién vengan. Ya he aprendido con el tiempo. Si bien es cierto, me hice pública a raíz de mi separación, fui mediática, y creo que desde ahí vinieron los haters", dijo.

Enseguida, Ernesto Pimentel comentó, a modo de broma, que haría una lista de los calificativos que las personas le ponen, tales como "mantenida" o "que vive de la pensión de sus hijos". Ante ello, Melissa se defendió.

"Sí, me dicen mantenida. También me dicen que vivo de la pensión de mis hijos, que soy una chupa sangre. Qué cosas no me han dicho", agregó.

Es así que, Melissa Klug atraviesa un difícil momento tras la orden judicial que la obliga a pagar una elevada suma a Jefferson Farfán. Aunque mostró humor al hablar del tema, también expresó su preocupación y anunció que apelará la decisión, confiando en que la justicia pueda reevaluar el caso.