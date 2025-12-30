Santiago Suárez reaparece y visita set de televisión con su emprendimiento de marcianos

Santiago Suárez, recordado por sus papeles en exitosas series peruanas, volvió a llamar la atención, pero esta vez no por un nuevo proyecto en televisión, sino por su ingenioso emprendimiento de marcianos. El artista, que se mantiene alejado de las pantallas mientras enfrenta un proceso legal, reapareció con su emprendimiento llamado "Marcianos El Guapo".

Santiago Suárez sorprende con su emprendimiento de marcianos

El actor Santiago Suárez, recordado por su paso por la televisión peruana, sorprendió a todos al lanzar un nuevo negocio este verano. Lejos de los sets de grabación, el joven artista decidió reinventarse y apostó por un dulce y refrescante emprendimiento: vende marcianos artesanales junto a su mamá bajo la marca "Marcianos El Guapo".

A través de su cuenta de TikTok, Santiago compartió cómo nació su idea. Contó que, junto a su madre, decidió preparar marcianos de distintos sabores y salir a venderlos por las calles de Lima. Con entusiasmo y creatividad, el actor no solo creó su propia marca, sino que también diseñó un afiche promocional con su rostro en forma de alienígena para captar la atención de los transeúntes.

El negocio rápidamente llamó la atención en redes sociales. En uno de sus videos, Santiago mostró orgulloso que logró vender toda su producción en un solo día. Además, durante la Navidad, salió a repartir marcianos gratis como muestra de gratitud con el público que lo apoya.

Visita el set de América TV

Esta semana, Santiago Suárez reapareció en el set de grabación de la serie "Los Otros Concha 2", emitida por América Televisión. Con una gran sonrisa, llegó con su carrito de marcianos para sorprender a sus excompañeros Raysa Ortiz, Andrés Vílchez y Fer Niño, quienes no dudaron en probar sus productos.

"Llegamos a 'Los Otros Concha 2' con los ricos marcianos 👽🚀 @RaysaOrtiz @AndrésVílchez @FerNiño @DelBarrioProducciones. ¡Hagan sus pedidos!", escribió en su cuenta de TikTok. "He venido a entregarles marcianos 'El Más Guapo' a 'Los Otros Concha', ¿ok?", dijo el artista, quien ahora combina su talento con el espíritu emprendedor.

La visita fue todo un éxito. Los actores probaron los marcianos y elogiaron su sabor. Entre risas y bromas, todos coincidieron en que los marcianos estaban deliciosos.

"¿Me guardas el de mango?", le pidió Andrés Vílchez. "Riquísimo, hermano, riquísimo. Espera, espera, vamos de vuelta. Riquísimos, marcianos El Guapo", dijo Fer Niño. "Buenísimo, súper fresco, perfectos para verano, así que pidan marcianos El Guapo... Riquísimos", añadió una actriz. "Ya estamos, pidan, hagan sus pedidos", dijo Santiago. "Pidan", dijo Raysa Ortiz. "Pidan, están bárbaros", agregó Fer Niño.

"Vergüenza no tengo, jamás"

En una entrevista anterior con Aldo Miyashiro, el actor habló sobre lo complicado que ha sido conseguir trabajo en la televisión mientras enfrenta un proceso judicial por agresión sexual a una joven estaounidense. Sin embargo, dejó en claro que no se rinde y seguirá luchando por salir adelante.

"Vergüenza no tengo, jamás. He hecho horas locas, sancos, he trabajado en home center como vendedor, he sido mesero en una cadena de pizzería. Se gana con las propinas, y recursos yo tengo, pero a veces es difícil por la situación en que ando. Igual yo sigo adelante", afirmó.

En conclusión, con una actitud positiva, Santiago Suárez demuestra que los tropiezos no lo detienen y se reinventa tras su salida de la televisión. Hoy, su historia inspira a muchos, y sus "Marcianos El Guapo" ya se han convertido en una sensación del verano.